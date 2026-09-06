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Киноафиша Статьи Этот фильм о войне запретили в СССР за жалость к предателям: но спустя 15 лет его признали шедевром

Этот фильм о войне запретили в СССР за жалость к предателям: но спустя 15 лет его признали шедевром

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Проверка на дорогах» (1971)

Советское кино про войну обычно рисовало мир чёрно-белым. Но «Проверка на дорогах» вышла за эти рамки — и была надолго отправлена на полку.

Фильм «Проверка на дорогах» (1971) стал режиссёрским откровением Алексея Германа, который осмелился показать сложные и неоднозначные стороны войны.

Сценарий по повести Юрия Германа снимали в тяжёлых условиях — зимой, на болотах, с постоянными вмешательствами цензоров.

Сюжет без героической позолоты

Действие происходит в 1942 году в оккупированной Псковской области. Бывший предатель Александр Лазарев, побывавший в немецкой армии, пытается искупить вину, вернувшись к своим и доказав свою преданность партизанам.

Его история — попытка искупления, попытка быть услышанным. Но такая человеческая подача вызвала ярость чиновников.

«Советский солдат не плачет»

Госкино обвинило Германа в том, что он искажает образ «героического советского народа». В заключении редколлегии звучало:

«В фильме искажен образ героического времени…»

Фильм сочли опасным — за честность, за жалость к тем, кто оступился, за отказ от пафоса.

Спустя 15 лет — триумф

Только в 1986 году, после длительного запрета, «Проверка на дорогах» получила прокатное удостоверение, пишет дзен-канал Sport24.ru. И моментально вошла в тройку самых популярных фильмов года.

Зрители увидели в нём то, чего так не хватало — правду, сложность, боль.

Фильм оказался не про предательство, а про возможность быть понятым, даже в условиях войны. И стал одним из главных военных произведений советского кино.

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Фото: Кадр из фильма «Проверка на дорогах» (1971)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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