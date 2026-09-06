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Киноафиша Статьи Машина прокурора в «Аутсорсе» стоила как однушка в 1996-м: цифры, курс и почему это всех насторожило

Машина прокурора в «Аутсорсе» стоила как однушка в 1996-м: цифры, курс и почему это всех насторожило

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Аутсорс» (2025)

Праворульный бизнес-седан за деньги «не из оклада» не зря насторожил начальника колонии.

Криминальная драма «Аутсорс» (2025) отправляет нас в Елизово, 1996-й. Среди местных «жигулей» прокурор Андрей внезапно пересаживается на иномарку — жест, который сериал использует как улики на колёсах.

Что это за машина и сколько она стоила в те годы

В кадре у Андрея — японский седан класса «бизнес» Toyota Mark II: правый руль, вытянутый силуэт, обилие хрома.

Новый Mark II в Японии середины 90-х стоил 2,06–3,30 млн иен — уровень «выше среднего» даже для родного рынка.

На российском Дальнем Востоке такие машины заходили как б/у JDM-импорт: вилки по хорошо укомплектованным седанам доходили до 8–12 тыс. долларов с учётом таможенного оформления и логистики, пишет RateStats.com

При среднегодовом курсе 1996 года 1 $ = 5 217,65 руб. это 41–63 млн неденоминированных рублей.

«Аутсорс» (2025)

«По цене квартиры» — это не фигура речи

В июле 1996-го однокомнатная «хрущёвка» в Тюмени стоила 50–60 млн руб. То есть покупка уровня Mark II действительно сопоставима с однушкой в региональном центре — особенно если брать живой экземпляр в богатой комплектации.

А на зарплату прокурора такое реально?

Среднемесячная номинальная зарплата по стране в 1996-м — около 790 200 руб. Даже «скромные» 8 тыс. $ — это свыше 50 средних зарплат, то есть несколько лет дохода без единого расхода.

Для молодого провинциального прокурора, конечно, подобный апгрейд выглядит неправдоподобно — и потому мгновенно вызвал вопросы у горожан. И, в первую очередь, у начальника колонии Битюгова.

Почему эта деталь работает в сюжете

Создатели специально вывели контраст: Камчатка, 1996-й, бедность и вдруг — сверкающий праворульный «японец».

Когда такой автомобиль появляется сразу после вступления героя в «аутсорс», сцены с машиной становятся немыми признаниями: деньги — нечистые, а падение началось. Это уже не просто реквизит, а визуальный маркер морального выбора.

Также прочитайте: Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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