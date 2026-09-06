Эти семейные комедии из России невозможно смотреть в одиночку: смех, слёзы и высокие баллы зрителей

Любимые фильмы года, которые доказали: семейное кино может быть и смешным, и трогательным одновременно.

Многие российские семейные комедии этого года впечатлили зрителей — а рейтинги на стриминговых платформах подтверждают, что жанр обрёл второе дыхание.

В этих историях есть всё: магия и приключения, честные разговоры о взрослении и простые радости, которые понятны каждому.

«Мой папа — медведь»

Одна из самых обсуждаемых семейных комедий, собравшая рейтинг 8.0 на КП. Отец, превращённый в медведя, и его дочь проходят через опасности и испытания.

Это не просто сказка о превращении, а история о том, как ребёнок учится смелости и ответственности.

«Батя 2. Дeд»

Продолжение полюбившегося фильма оказалось настоящим попаданием в сердца зрителей (рейтинг 7.6).

Мальчик ищет опору в деревне у деда, а отец вспоминает своё детство. Трогательная история о том, как важно сохранить связь поколений.

«Сокровища гномов»

Волшебная комедия с рейтингом 7.5 про авантюриста, который получает в наследство не только дом, но и гномов. Вместе с дочкой он отправляется в приключение, где настоящими сокровищами становятся доверие и дружба.

«Знакомство родителей»

Оценка 7.4 — и это заслуженно. Герой ищет свои корни ради любви и сталкивается с тайнами прошлого. Фильм, который показывает, что сила духа и честность важнее любых предрассудков.

«Ритмы мечты»

Рейтинг 7.3 и сюжет о девушке-танцовщице, которая вместе с блогером преодолевает недоверие и стереотипы. Добрая и вдохновляющая картина о таланте и упорстве, которая оставляет зрителей с верой в свои силы.

Фильм Рейтинг (КиноПоиск) Мой папа — медведь 8.0 Батя 2. Дeд 7.6 Сокровища гномов 7.5 Знакомство родителей 7.4 Ритмы мечты 7.3

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