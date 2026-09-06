Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти семейные комедии из России невозможно смотреть в одиночку: смех, слёзы и высокие баллы зрителей

Эти семейные комедии из России невозможно смотреть в одиночку: смех, слёзы и высокие баллы зрителей

Проверено редакцией
Кадры из фильмов «Мой папа — медведь», «Сокровища гномов», «Ритмы мечты»

Любимые фильмы года, которые доказали: семейное кино может быть и смешным, и трогательным одновременно.

Многие российские семейные комедии этого года впечатлили зрителей — а рейтинги на стриминговых платформах подтверждают, что жанр обрёл второе дыхание.

В этих историях есть всё: магия и приключения, честные разговоры о взрослении и простые радости, которые понятны каждому.

«Мой папа — медведь»

Одна из самых обсуждаемых семейных комедий, собравшая рейтинг 8.0 на КП. Отец, превращённый в медведя, и его дочь проходят через опасности и испытания.

Это не просто сказка о превращении, а история о том, как ребёнок учится смелости и ответственности.

«Мой папа — медведь»

«Батя 2. Дeд»

Продолжение полюбившегося фильма оказалось настоящим попаданием в сердца зрителей (рейтинг 7.6).

Мальчик ищет опору в деревне у деда, а отец вспоминает своё детство. Трогательная история о том, как важно сохранить связь поколений.

«Батя 2. Дeд»

«Сокровища гномов»

Волшебная комедия с рейтингом 7.5 про авантюриста, который получает в наследство не только дом, но и гномов. Вместе с дочкой он отправляется в приключение, где настоящими сокровищами становятся доверие и дружба.

«Сокровища гномов»

«Знакомство родителей»

Оценка 7.4 — и это заслуженно. Герой ищет свои корни ради любви и сталкивается с тайнами прошлого. Фильм, который показывает, что сила духа и честность важнее любых предрассудков.

«Знакомство родителей»

«Ритмы мечты»

Рейтинг 7.3 и сюжет о девушке-танцовщице, которая вместе с блогером преодолевает недоверие и стереотипы. Добрая и вдохновляющая картина о таланте и упорстве, которая оставляет зрителей с верой в свои силы.

Фильм

Рейтинг (КиноПоиск)

Мой папа — медведь

8.0

Батя 2. Дeд

7.6

Сокровища гномов

7.5

Знакомство родителей

7.4

Ритмы мечты

7.3

Также вам будет интересно: Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»

Фото: Кадры из фильмов «Мой папа — медведь», «Сокровища гномов», «Ритмы мечты», «Батя 2. Дeд», «Знакомство родителей»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Читать дальше 8 сентября 2026
Фёдор Бондарчук ответил на критику поклонников «Трудно быть богом»: сериал — не экранизация Стругацких Фёдор Бондарчук ответил на критику поклонников «Трудно быть богом»: сериал — не экранизация Стругацких Читать дальше 8 сентября 2026
Джордж Р. Р. Мартин выбрал любимчика в «Доме дракона»: нет, это не Рейнира и даже не Эйгон Джордж Р. Р. Мартин выбрал любимчика в «Доме дракона»: нет, это не Рейнира и даже не Эйгон Читать дальше 8 сентября 2026
3 малобюджетных фэнтези-сериала, которым не нужны были миллионы, чтобы создать крутую историю: идеальны во всем 3 малобюджетных фэнтези-сериала, которым не нужны были миллионы, чтобы создать крутую историю: идеальны во всем Читать дальше 8 сентября 2026
Уже давно известно, чем закончится 4 сезон «Укрытия»: это знают те, кто читал книги Хью Хауи Уже давно известно, чем закончится 4 сезон «Укрытия»: это знают те, кто читал книги Хью Хауи Читать дальше 8 сентября 2026
3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны 3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны Читать дальше 8 сентября 2026
3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам» 3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам» Читать дальше 8 сентября 2026
Могла ли Дейенерис выжить в финале «Игры престолов»? 3 теории, которые не дают покоя фанатам Могла ли Дейенерис выжить в финале «Игры престолов»? 3 теории, которые не дают покоя фанатам Читать дальше 8 сентября 2026
Стивен Кинг сам выбрал режиссера для экранизации «Кэрри»: этот сериал точно станет хитом осени 2026 года Стивен Кинг сам выбрал режиссера для экранизации «Кэрри»: этот сериал точно станет хитом осени 2026 года Читать дальше 8 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше