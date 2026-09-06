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Киноафиша Статьи В новом «Следствии ведут» Леонид Каневский будет играть… Леонида Каневского: звезда тру-крайма возвращается к расследованиям

В новом «Следствии ведут» Леонид Каневский будет играть… Леонида Каневского: звезда тру-крайма возвращается к расследованиям

Проверено редакцией
Кадр со съемок фильма «Следствие ведут»

На этот раз актер блеснет в ситкоме.

Леонид Каневский давно стал легендой советского телевидения благодаря «Следствию ведут знатоки». Его узнаваемая манера вести монологи и образ майора Томина знакомы нескольким поколениям зрителей.

А в новом тысячелетии актёр неожиданно получил вторую волну популярности: фрагменты с Каневским разошлись на мемы и сделали его любимцем уже совсем молодой аудитории.

Теперь Каневский снова оказался в центре обсуждений, на этот раз комедийного проекта. Начались съёмки ленты «Следствие ведут», который предложит зрителям совсем другой взгляд на знакомую тему и позволит актёру раскрыться в непривычном жанре.

Сюжет

Леонид Каневский настолько привык расследовать преступления, что уже не может оставить работу за пределами съёмочной площадки. Чтобы помочь мужу отвлечься и отдохнуть, жена Анна отправляет его в спокойную деревню Куличики. Условия простые: никакой работы и никаких расследований.

Правда, долго соблюдать это правило не получается. Вскоре местная девочка Оля просит Каневского найти её пропавшую собаку. Леонид Семёнович соглашается лишь из любопытства, но обычные поиски быстро оборачиваются делом, которое оказывается намного сложнее, чем он предполагал.

Кадр со съемок фильма «Следствие ведут»

Детали

Леонид Каневский сыграет в комедии самого себя. По словам актёра, предложение показалось ему необычным, но после знакомства со сценарием всё стало гораздо понятнее.

«Мне показалось интересным, хотя поначалу и очень странным — сыграть самого себя в предложенных обстоятельствах. А когда я прочитал сценарий, то не переставал удивляться тому, насколько он похож на мою жизнь и моё общение со зрителями», — рассказал Каневский.

Съёмки комедии уже начались. Премьера фильма запланирована на 26 августа 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры со съемок фильма «Следствие ведут»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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