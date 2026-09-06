Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет

Во время работы над «Местом встречи изменить нельзя» актёрам платили по разным ставкам, и здесь есть любопытная деталь. Хотя Владимир Высоцкий был звездой «Места встречи» и сыграл Жеглова, его ставка за смену оказалась ниже, чем у Владимира Конкина, исполнившего роль Шарапова.

Об этом рассказывал Станислав Садальский, которому досталась образ Кости Сапрыкина. Согласно сохранившимся документам киностудии, Высоцкий участвовал в съёмках 21 день, получая по 42 рубля за каждый. Конкин работал дольше — 26 смен, а его дневной гонорар составлял 52 рубля.

Причину стоит искать в советской системе оплаты труда артистов. К началу съёмок Конкин уже имел официальные звания и был широко известен благодаря Павке Корчагину из «Как закалялась сталь». После этой роли актёр стал популярен не только в СССР, но и в других социалистических странах.

У Высоцкого при этом была огромная народная известность, но официальных званий он не имел. Именно это влияло на установленную для него ставку.

Впрочем, итоговый заработок Высоцкого оказался гораздо выше одной лишь суммы за съёмочные дни. Как рассказывал в прошлом Станислав Говорухин, актёр получил около 10 тысяч рублей в качестве «бонусной премии».

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