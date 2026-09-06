Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет

Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Такая разница была оправданной.

Во время работы над «Местом встречи изменить нельзя» актёрам платили по разным ставкам, и здесь есть любопытная деталь. Хотя Владимир Высоцкий был звездой «Места встречи» и сыграл Жеглова, его ставка за смену оказалась ниже, чем у Владимира Конкина, исполнившего роль Шарапова.

Об этом рассказывал Станислав Садальский, которому досталась образ Кости Сапрыкина. Согласно сохранившимся документам киностудии, Высоцкий участвовал в съёмках 21 день, получая по 42 рубля за каждый. Конкин работал дольше — 26 смен, а его дневной гонорар составлял 52 рубля.

Причину стоит искать в советской системе оплаты труда артистов. К началу съёмок Конкин уже имел официальные звания и был широко известен благодаря Павке Корчагину из «Как закалялась сталь». После этой роли актёр стал популярен не только в СССР, но и в других социалистических странах.

У Высоцкого при этом была огромная народная известность, но официальных званий он не имел. Именно это влияло на установленную для него ставку.

Впрочем, итоговый заработок Высоцкого оказался гораздо выше одной лишь суммы за съёмочные дни. Как рассказывал в прошлом Станислав Говорухин, актёр получил около 10 тысяч рублей в качестве «бонусной премии».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Читать дальше 8 сентября 2026
С первыми дождями заскучали по лету? Этот тест по советским мультикам вернёт вас в тепло и солнце С первыми дождями заскучали по лету? Этот тест по советским мультикам вернёт вас в тепло и солнце Читать дальше 8 сентября 2026
На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix Читать дальше 8 сентября 2026
Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Читать дальше 8 сентября 2026
А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал Читать дальше 8 сентября 2026
А хотите в кино? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из советских актеров вас бы сыграл (тест) А хотите в кино? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из советских актеров вас бы сыграл (тест) Читать дальше 7 сентября 2026
3 самых мрачных фанатских теории о «Губке Бобе»: после этого мультик детям показывать не захочется 3 самых мрачных фанатских теории о «Губке Бобе»: после этого мультик детям показывать не захочется Читать дальше 7 сентября 2026
2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» 2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Читать дальше 7 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше