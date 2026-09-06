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Киноафиша Статьи Ну и охрана у вас, Ваше Величество: зрители нашли вопиющий ляп в 1 серии 2 сезона «Доме дракона»

Ну и охрана у вас, Ваше Величество: зрители нашли вопиющий ляп в 1 серии 2 сезона «Доме дракона»

Проверено редакцией
Кадр из сериала "Дом дракона"

Второй сезон начался эффектно, но с логикой — беда.

«Дом дракона» обожают миллионы. Его пересматривают, цитируют, встраивают в мемы и защищают в комментах, как родного. Но даже самые преданные фанаты не сразу заметили: уже в первой серии второго сезона есть дыра в логике размером с дракона. И чем дольше смотришь, тем сильнее ощущение, что кое-кто в сценарной комнате решил махнуть рукой на здравый смысл.

Кто пустил к королю этих двоих?

Кровь и Сыр — наёмники, посланные Деймоном мстить за смерть сына Рейниры. Они беспрепятственно проникают в Красный замок, пользуются лифтом, ходят по этажам, будто это их общежитие. Где охрана? Где ночные патрули? Король, к слову, сидит в окружении приближённых — но никому даже в голову не приходит, что в замке гуляют убийцы.

Служанка всё видит — и уходит

В одной из сцен слуги натыкаются на парочку, но вместо тревоги — просто кивают и уходят. Мол, «работайте, крысоловы». Что ж, если Красный замок так охраняется, не удивительно, что головы там летают чаще, чем воробьи.

Мама, выбери, кто умрёт

Но самое странное — выбор. Перед Хелейной двое спящих детей, сын и дочь. Палачи не знают, кто есть кто, и просят мать указать на Джейхейриса. Почему она вообще должна говорить правду? Почему они не проверяют? Мы не видим ни попытки разбудить, ни намёка на сомнение. Просто тыкают в первого попавшегося ребёнка.

А если убили не того?

Теперь, когда весь сезон давно вышел, мы точно знаем: убили именно Джейхейриса. Но от этого вопросы не исчезают — скорее, наоборот. Почему наёмники не попытались убедиться в том, кто перед ними? Почему никто из охраны не вмешался?

Почему зрителю вообще пришлось догадываться, была ли Хелейна честна? Всё это выглядит не как закрученная интрига, а как банальный сценарный промах. Уж слишком сильно он выбивается из проработанного мира «Дома дракона».

Ранее мы писали: Скучаете по «Игре престолов», а «Дом дракона» не понравился? Вот 7 таких же крутых сериалов.

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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