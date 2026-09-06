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Kinoafisha Films Familiya Showtimes for Familiya (2026) in Almaty today

Showtimes for Familiya (2026) in Almaty today

Familiya
Familiya Drama, Crime 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Familiya in Almaty on 6 September 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
01:10 from
2D, KZ
00:10 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
00:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, KZ
01:25 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KK
00:50 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, KK
00:30 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, KK
00:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KK
01:30 from
2D, KZ
00:30 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
01:20 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, KK
01:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
01:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
00:50 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, KZ
00:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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