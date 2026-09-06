Showtimes for Familiya in Almaty on 6 September 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, KK 01:10 from 2D, KZ 00:10 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 00:20 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, KZ 01:25 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KK 00:50 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, KK 00:30 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, KK 00:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, KK 01:30 from 2D, KZ 00:30 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, KK 01:20 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, KK 01:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 01:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, KK 00:50 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, KZ 00:10 from