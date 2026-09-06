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Киноафиша Статьи Гарри Поттер спас школу и выиграл Турнир, но ученики Хогвартса сторонились его: почему?

Гарри Поттер спас школу и выиграл Турнир, но ученики Хогвартса сторонились его: почему?

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Известность не всегда делает популярным, особенно если ты Избранный.

Гарри Поттер в своём сказочном мире был знаменит с пелёнок. Его шрам знали даже младшие ученики Хогвартса, а имя стало символом победы над злом.

Казалось бы, с такой биографией он должен был стать кумиром школы. Но этого не произошло. Почему?

«Гарри Поттер»: популярность, от которой хочется сбежать

У Гарри никогда не было толпы друзей. Только Рон и Гермиона — да и те вечно попадали с ним в неприятности.

Остальные ученики либо молча сторонились, либо открыто осуждали. На втором курсе его обвиняли в нападениях. На четвёртом — в обмане. На пятом — в безумии.

А привилегии вроде лучшей метлы, роли ловца или дополнительных баллов раздражали других учеников не меньше, чем проделки Малфоя.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Характер, который не помогал

Гарри вырос без любви и доверия — и не научился дружить. Он был замкнут, упрям и вспыльчив.

Часто терял самообладание и не умел просить о помощи. Даже в кругу близких друзей он чувствовал себя одиноким.

А для большинства учеников он был не героем, а источником головной боли. С ним были связаны ссоры, угрозы, сражения, а иногда — смерти. И не все хотели быть рядом с тем, кого вечно преследует тьма.

А может, дело в крестраже?

Существует теория: Гарри всю школьную жизнь носил в себе часть души Волдеморта. А крестражи, как известно, искажают атмосферу и влияют на эмоции.

Возможно, одноклассники чувствовали этот мрак — и бессознательно отталкивались, пишет дзен-канал «Мир комиксов и кино»

Он был Избранным. Но это не значит, что его любили.

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Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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