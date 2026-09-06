Гарри Поттер спас школу и выиграл Турнир, но ученики Хогвартса сторонились его: почему?

Гарри Поттер в своём сказочном мире был знаменит с пелёнок. Его шрам знали даже младшие ученики Хогвартса, а имя стало символом победы над злом.
Казалось бы, с такой биографией он должен был стать кумиром школы. Но этого не произошло. Почему?
«Гарри Поттер»: популярность, от которой хочется сбежать
У Гарри никогда не было толпы друзей. Только Рон и Гермиона — да и те вечно попадали с ним в неприятности.
Остальные ученики либо молча сторонились, либо открыто осуждали. На втором курсе его обвиняли в нападениях. На четвёртом — в обмане. На пятом — в безумии.
А привилегии вроде лучшей метлы, роли ловца или дополнительных баллов раздражали других учеников не меньше, чем проделки Малфоя.
Характер, который не помогал
Гарри вырос без любви и доверия — и не научился дружить. Он был замкнут, упрям и вспыльчив.
Часто терял самообладание и не умел просить о помощи. Даже в кругу близких друзей он чувствовал себя одиноким.
А для большинства учеников он был не героем, а источником головной боли. С ним были связаны ссоры, угрозы, сражения, а иногда — смерти. И не все хотели быть рядом с тем, кого вечно преследует тьма.
А может, дело в крестраже?
Существует теория: Гарри всю школьную жизнь носил в себе часть души Волдеморта. А крестражи, как известно, искажают атмосферу и влияют на эмоции.
Возможно, одноклассники чувствовали этот мрак — и бессознательно отталкивались, пишет дзен-канал «Мир комиксов и кино»
Он был Избранным. Но это не значит, что его любили.
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