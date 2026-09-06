«Четыре раза ходил в кинотеатр»: как Бельмондо и его «Чудовище» покорили 40 миллионов советских сердец

И почему его нужно включить сегодня.

Если не знаете, что включить сегодня вечером - вот отличный вариант. Комедия «Чудовище» с Жан-Полем Бельмондо, которую в 1980 году в СССР посмотрели более 40 миллионов человек.

Та самая классика, под которую идеально налить чай, достать сладости и устроиться поудобнее. Весёлая, обаятельная, без единой лишней минуты - фильм, который даже спустя десятилетия не устаревает.

Два Бельмондо в одном кадре

Бельмондо сыграл актёра и его дублёра-каскадёра Мишеля Гоше. Герой живёт трюками, но вечно не успевает в обычную жизнь. Даже в день собственной свадьбы он несётся на съёмки, и всё заканчивается аварией.

Невеста Джейн, тоже каскадёрша, уходит, а Мишель получает работу дублёром знаменитого актёра, который удивительно на него похож. Чтобы вернуть Джейн, он снова идёт на риск - и превращает съёмки в настоящую авантюру.

«Помню огромные очереди на фильм - лишний билетик спрашивали ещё в метро. Фильм прекрасен с первых кадров: сверкающие, переливающиеся титры, прочитанные великолепным голосом Сергея Малишевского», - вспоминают зрители.

Почему «Чудовище» не стареет

Клод Зиди снял не просто комедию, а фильм о людях, которые любят своё дело и готовы терпеть боль ради кадра. Рядом с Бельмондо блистает Ракель Уэлч - огненная, ироничная, настоящая звезда.

«Четыре раза ходил в кинотеатр смотреть этот фильм. Так он мне понравился»

А музыка Владимира Космы превращает каждую погоню в танец. За смехом в фильме прячется нежность, а за лёгкостью - труд и риск. Это не фарс, а настоящее кино, где жизнь бурлит даже между дублями.

Кино для вечера и воспоминаний

Сегодня «Чудовище» можно смотреть и одному, и в компании. Оно возвращает в то время, когда герои рисковали по-настоящему, а улыбка значила больше, чем спецэффекты. Доброе, живое, чуть безумное кино, где каждый кадр заряжен энергией. Смотришь - и будто снова слышишь аплодисменты зала.

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