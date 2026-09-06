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Киноафиша Статьи «Хоббит» мог остаться без Гэндальфа: почему актер расплакался на съемочной площадке

«Хоббит» мог остаться без Гэндальфа: почему актер расплакался на съемочной площадке

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Иэн Маккеллен собирался отказаться от работы.

Съёмочный процесс трилогии «Властелин колец» стал для сэра Иэна Маккеллена, воплотившего на экране мудрого Гэндальфа, подлинным творческим счастьем. Даже спустя годы актёр с неизменной душевной теплотой возвращался к воспоминаниям о работе и поддерживал отношения с коллегами по съёмочной площадке.

Естественно, когда представился шанс вновь объединиться с Питером Джексоном для съёмок «Хоббита», Маккеллен дал согласие без малейших раздумий. Однако на этот раз работа омрачилась неожиданными трудностями.

Более того, актер едва не ушел со съемок со скандалом, рискуя оставить новую трилогию без привычного Гэндальфа.

Принцип съемки актеров в «Хоббите»

В оригинальной трилогии «Властелин колец» Питер Джексон применял технику принудительной перспективы — Иэн Маккеллен располагался ближе к камере, чтобы визуально возвышаться над актёрами, игравшими хоббитов или гномов. Этот остроумный приём создавал идеальную иллюзию разницы в росте.

Однако при создании «Хоббита» от проверенного метода пришлось отказаться. Съёмки в формате 3D сделали бы старую уловку заметной для зрителя. И это коренным образом изменило процесс работы актёров.

Теперь сцены с участием Гэндальфа и остальных персонажей снимались раздельно. Пока актёры, игравшие гномов и хоббитов, работали на основной площадке, Маккеллену приходилось выступать перед зелёным фоном в полном одиночестве. Вместо живого взаимодействия с партнёрами ему оставалось лишь слышать их голоса через наушники.

Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»(2014)

Почему Иэн Маккеллен хотел отказаться от съемок

Новый метод работы оказался для актера настолько тягостным, что в один из дней наступила критическая точка. Оставшись в полном одиночестве на фоне хромакея, Маккеллен не сдержал слёз. В эмоциональном порыве он бормотал, что мечтает просто уехать домой.

«Я испытывал глубочайшее несчастье. Мне казалось, если я не способен справиться с этими техническими сложностями, возможно, пришло время вовсе завершить актёрскую карьеру. Ведь я хочу играть вместе с другими людьми, а не сам с собой», — откровенничал впоследствии актёр.

Эти горькие слова услышала вся съёмочная группа — микрофон на костюме Гэндальфа оказался включён. Маккеллен напрямую заявил Питеру Джексону о желании покинуть проект. Однако режиссёру удалось найти убедительные слова, чтобы уговорить того остаться.

Команда поддержала артиста трогательным жестом: его гримёрку превратили в уголок Средиземья, украсив реквизитом из оригинальной трилогии. Этот тёплый сюрприз помог Маккеллену вновь почувствовать связь с волшебным миром, ради которого всё начиналось.

Фото: Кадры из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»(2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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