Расписание Сансыз Бай в Алматы на 16 июля 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 10:40 от 12:10 от 14:40 от 17:20 от 20:20 от 00:15 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, KZ 10:20 от 12:05 от 15:15 от 18:15 от 20:15 от 22:35 от 00:15 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, KZ 16:40 от 20:15 от 22:00 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 16:00 от 2D, KZ 13:10 от 15:00 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 11:55 от 12:15 от 13:30 от 14:05 от 15:05 от 16:40 от 17:40 от 18:15 от 19:50 от 21:05 от 21:25 от 23:00 от 00:30 от 01:25 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KK 15:50 от 2D, KZ 11:10 от 13:00 от 14:50 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D 18:30 от 2D, RU 17:30 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, KK 15:30 от 2D, KZ 12:10 от 14:30 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, KZ 12:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D 15:30 от 2D, RU 11:50 от 14:30 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KK 15:50 от 19:40 от 2D, KZ 14:50 от 18:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 20:50 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 21:00 от 22:50 от 00:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 16:40 от 2D, KZ 12:30 от 15:40 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, KZ 11:10 от 13:00 от 16:35 от 18:20 от 20:05 от 21:50 от 23:30 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 20:00 от 21:50 от 23:30 от Арман Азия Парк Москва 2D 11:00 от 14:20 от 15:50 от 19:10 от 20:40 от 22:10 от Арман Достык Абая 2D 14:00 от 18:00 от 21:45 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 19:50 от