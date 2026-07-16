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Киноафиша Фильмы Сансыз Бай Расписание Сансыз Бай (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Сансыз Бай (2026) в Алматы на сегодня

Сансыз Бай
Сансыз Бай комедия 2026 / Россия
Билеты
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Сегодня 16 Завтра 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22 чт 23
Формат сеанса
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Расписание Сансыз Бай в Алматы на 16 июля 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
10:40 от 12:10 от 14:40 от 17:20 от 20:20 от 00:15 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
10:20 от 12:05 от 15:15 от 18:15 от 20:15 от 22:35 от 00:15 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
16:40 от 20:15 от 22:00 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:00 от
2D, KZ
13:10 от 15:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
11:55 от 12:15 от 13:30 от 14:05 от 15:05 от 16:40 от 17:40 от 18:15 от 19:50 от 21:05 от 21:25 от 23:00 от 00:30 от 01:25 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
15:50 от
2D, KZ
11:10 от 13:00 от 14:50 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D
18:30 от
2D, RU
17:30 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
15:30 от
2D, KZ
12:10 от 14:30 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
12:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D
15:30 от
2D, RU
11:50 от 14:30 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
15:50 от 19:40 от
2D, KZ
14:50 от 18:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
20:50 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
21:00 от 22:50 от 00:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
16:40 от
2D, KZ
12:30 от 15:40 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
11:10 от 13:00 от 16:35 от 18:20 от 20:05 от 21:50 от 23:30 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
20:00 от 21:50 от 23:30 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
11:00 от 14:20 от 15:50 от 19:10 от 20:40 от 22:10 от
Арман Достык
Абая
2D
14:00 от 18:00 от 21:45 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
19:50 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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