Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен

Во «Властелине колец: Две крепости» есть сцена, от которой сердце замирает: Арагорн летит в пропасть, утащенный мёртвым варгом. Леголас, Гимли, рохиррим — все думают, что он погиб. А он выживает, истекающий кровью, выброшенный на берег… и видит Арвен. Но на самом деле этот момент — чистое изобретение Питера Джексона. И только фанаты Толкина догадываются, как могло быть на самом деле.

Арвен в фильме — не просто любовь, а его внутренняя сила

Сцена с поцелуем и словами Арвен «Да защитит тебя милость Валар» — это почти молитва. Валар в мире Толкина — это высшие духи, и один из них, Ульмо, покровитель воды, мог вмешаться. Ульмо уже спасал — мать Элронда, например. Фанаты полагают: если бы кто и пришёл на помощь в реке, то именно он.

Но даже без мистики — любовь Арвен стала якорем для Арагорна. Он ранен, один, почти мёртв, но умирая — думает о ней. И этого достаточно, чтобы не сдаться. Эта сцена усиливает смысл их любви: не просто романтика, а выбор — жить ради другого мира, в котором они смогут быть вместе.

В книге Арагорн никуда не падал: всё придумал Джексон

У Толкина путь в Хельмову Падь был относительно спокойным. Джексон убрал раннюю сцену с нападением варгов на Карадрасе и решил компенсировать это зрелищной сценой в «Двух крепостях». Но он не хотел просто сражения — поэтому придумал падение.

Причин у режиссёра было три: добавить драму, отделить Арагорна от группы, чтобы он обнаружил армию урук-хаев, и — самое важное — углубить его связь с Арвен. Изначально она должна была сражаться в Хельмовой Пади, но позже Джексон оставил её в Ривенделле, добавив духовную связь, которая всё равно спасает героя.