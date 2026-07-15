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Ментанты — одни из самых могущественных персонажей в «Дюне»: их боялись, их запрещали, но все равно нуждались в них

15 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна»

Без искусственного интеллекта, но с умом острее лезвия — кто такие ментаты и зачем они понадобились человечеству.

Во вселенной «Дюны» нет привычных нам компьютеров. После разрушительной войны с мыслящими машинами, человечество решило: больше никаких ИИ, чипов и роботов. Но управлять целой Империей без вычислений невозможно. Решение нашлось — ментаты. Люди с тренированным до совершенства мозгом, которые заменили суперкомпьютеры. Их история — одновременно трагедия, научная фантастика и философия.

От ученика машины до живой легенды

Первым ментатом стал раб по имени Гилбертус Албанс — человек, воспитанный роботом Эразмусом, одним из мыслящих ИИ. Эразмус пытался понять человеческую природу и натренировал Гилбертуса мыслить, как компьютер. Эксперимент оказался удачным: Гилбертус получил феноменальные способности к логике, анализу и предсказанию.

После падения Империи машин он основал школу ментатов на планете Лампадас. Несмотря на религиозные преследования со стороны фанатиков батлерианского джихада, ментаты стали незаменимыми помощниками правящих домов. Их умение просчитывать ситуации на десятки шагов вперёд делало их стратегами, советниками и аналитиками.

Как из человека делают ментата

Будущий ментат проходит жёсткий отбор и долгую подготовку. Их учат отбрасывать эмоции и принимать решения только на основе логики, тренируют память, внимание, скорость мышления. Специальный сок Сафо усиливает их когнитивные способности в разы, но вызывает зависимость — ментаты с красными губами легко узнаваемы.

Есть и другая сторона — так называемые извращённые ментаты. Это творение Бене Тлейлаксу, ментаты без моральных ограничений. Один из них — Питер де Врие, мрачный стратег Дома Харконненов. Такие ментаты были официально запрещены, но использовались тайно.

Что стало с ментатами после Лето II

С приходом Бога-Императора Лето II школы ментатов были запрещены. Он опасался их влияния и предвидел возможную угрозу. Но сам знал: без ментатов человечество не выживет. Поэтому их знания сохранялись подпольно. После смерти Лето орден вновь проявил себя — в том числе через таких персонажей, как Майлз Тег, военачальник Бене Гессерит, обладавший выдающимися ментатскими навыками.

Ментаты — это доказательство того, что человек способен превзойти машину. Но цена за это — целая жизнь обучения, одиночество и постоянная борьба между логикой и человечностью.

Ранее мы писали: Не только посмотреть, но и почитать можно: 10 исторических сериалов, снятых на основе культовых книг.

Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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