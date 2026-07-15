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Киноафиша Статьи «Розовые губы Ивана, банда гномов-убийц и парень-гриб»: иностранцы посмотрели сказу «Морозко» и пришли в ужас

«Розовые губы Ивана, банда гномов-убийц и парень-гриб»: иностранцы посмотрели сказу «Морозко» и пришли в ужас

15 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Морозко»

Фильм Александра Роу 1964 года неожиданно получил вторую жизнь — но совсем не такую, о какой мечтали его создатели.

«Морозко» — классика советского детства: Иванушка, Настенька, мачеха с гримасой, «мороз, мороз, не морозь меня». Но за океаном эта добрая сказка воспринимается как нечто, от чего взрослые американцы теряют рассудок. Всё дело в том, что в 90-е «Морозко» попал в выпуск сатирического шоу Mystery Science Theater 3000, которое высмеивало фильмы, считавшиеся «слишком странными, чтобы быть хорошими».

Культовая дичь из СССР

На IMDb у «Морозко» почти 4000 оценок и сотня рецензий, что для старого советского кино — огромная редкость. Но рейтинг — всего 6.5/10. Многие из тех, кто его поставил, не воспринимают фильм как волшебную сказку, а скорее как мультяшный кошмар. Один из рецензентов пишет:

«Я бы, наверное, сошёл с ума, если бы увидел этот фильм в детстве».

Другой с сарказмом отмечает:

«Если вы хотите потерять двигательные навыки — смотрите вне шоу MST3K. Там есть Том Петти, банда гномов-убийц и парень-гриб».

Русская магия как психоделический опыт

Большинство англоязычных зрителей признаются: они просто не понимают сюжет. Им странны и «грибы, превращающие в медведя», и «телега, запряжённая свиньёй», и «розовые губы Ивана», и та самая эстетика, где всё одновременно мило и зловеще. Один комментатор даже сравнивает Настеньку с куклой, неспособной на эмоции:

«Томный взгляд — её единственная функция».

Но не всё так плохо

В потоке язвительных отзывов есть и защитники. Причём, часто — наши соотечественники, которые приходят на IMDb, чтобы объяснить, что сказка — это не трэш, а традиция. Один пишет:

«Вы просто не выросли с этим фильмом, поэтому не видите в нём тепла».

Культурный шок

Для американцев «Морозко» стал тем же, чем для нас был бы мультфильм с говорящим тараканом и летающим кактусом. Визуальный стиль, темп, актёрская игра и грим — всё в фильме кажется инопланетным. Но именно этим он и покорил аудиторию MST3K — как блестящий пример наивного, волшебного и непредсказуемого кино из другой реальности.

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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