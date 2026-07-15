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Саймон ярко вошел в первый сезон «Бриджертонов» и также ярко исчез: так куда же пропал герцог Гастингс

15 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Некоторые зрители до сих пор ждут его камео.

Первые «Бриджертоны» стали телесериалом-молнией: яркие балы, музыка, искры между Дафной и Саймоном — всё сошлось идеально. И именно поэтому внезапное исчезновение Реджи-Жана Пейджа после первого сезона выглядело как драматический разрыв. Фанаты искали скрытые смыслы, слухи множились, а сам актёр всё это время говорил одну простую фразу: история закончилась.

Он ушёл сам — и очень осознанно

Для Vanity Fair Пейдж сказал предельно прямолинейно: «Я подписался на эту работу… Вот и всё. Вот и вся история». В его понимании линия герцога Гастингса завершается там же, где и первая книга Джулии Куинн. Дальше — новая глава, новые персонажи, и герой Дафны в неё просто не вписывается.

Пейдж честно признаёт: возвращение ради камео выглядело бы неестественно. На проект надавили бы ожидания, сюжетные линии пришлось бы «подгонять» — а это разрушило бы ту же магию, за которую зрители и полюбили Саймона.

«Искушение состояло бы в том, чтобы отвлечься», — пояснил актёр.

Не интриги, не скандал — просто карьера

Да, интернет обсуждал всё: от «творческих разногласий» до «гонки за большими ролями». Но прямо ни один слух подтверждён не был. И всё же Пейдж действительно двинулся дальше: «Серый человек», «Подземелья и драконы», подкаст «Песочный человек», новый фильм «Ты, я и Тоскана». Он выбрал путь актёра-хамелеона, а не вечного герцога Гастингса.

И это, если честно, логично: стать одним из самых обсуждаемых людей Netflix — лучший трамплин для свободы выбора.

Как сериал объяснил исчезновение Саймона

Создатели поступили мягко и, надо сказать, уважительно. Саймон не «пропал», не исчез «в экспедиции», как это любят во многих проектах. Во втором сезоне Дафна просто упоминала, что муж занят делами поместья. Герцог продолжал существовать в мире Бриджертонов — просто за кадром.

И зрители приняли это легче, чем ожидалось: Дафна возвращалась, сюжет двигался вперёд, а тот самый романтический след первого сезона остался нетронутым.

Итог — Пейдж ушёл красиво и вовремя

Не из-за конфликтов, не из-за амбиций, а потому что история сказала своё последнее слово. Саймон Бассет был создан как герой одной книги — и Пейдж сыграл эту главу так ярко, что многие просто не захотели её закрывать.

Но он сам оказался к финалу готов. А мы — нет.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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