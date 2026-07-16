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Этот научно-фантастический сериал — скрытая жемчужина HBO: даже жаль, что вышло всего 12 серий

16 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невероятные»

Но история полностью завершена.

Когда речь заходит о лучших фантастических сериалах HBO, чаще всего вспоминают «Мир Дикого Запада» или «Одни из нас». Однако у канала есть еще один проект, который незаслуженно остался в тени. Речь идет о сериале «Невероятные», состоящем всего из 12 серий.

Викторианский Лондон с элементами фантастики

Действие разворачивается в Лондоне конца XIX века. После загадочного события часть людей неожиданно получает сверхъестественные способности. Таких называют Прикосновенными.

Вместо того чтобы стать героями, они сталкиваются с недоверием и страхом окружающих. Одни пытаются использовать свой дар во благо, другие становятся опасными преступниками, а третьи просто пытаются выжить в мире, который больше не считает их обычными людьми.

Главной героиней становится загадочная Амалия Тру в исполнении Лоры Доннелли, вокруг которой постепенно собирается команда необычных союзников.

Чем сериал цепляет

Кадр из сериала «Невероятные»

Главная особенность «Невероятных» — атмосфера. Создатели объединили стимпанк, викторианскую Англию, научную фантастику и детективную интригу.

При этом сериал не пытается копировать привычные супергеройские истории. Да, способности героев невольно напоминают «Людей Икс», но сценаристы делают акцент не на сражениях, а на отношениях между персонажами, загадках происхождения их даров и тщательно проработанном мире.

Именно за это проект сегодня особенно ценят поклонники вдумчивой научной фантастики.

Почему продолжения не будет

Несмотря на интересную идею, сериал столкнулся с серьезными закулисными проблемами. Производство затянулось, сезон разделили на две части, а между их выходом прошел почти год.

В результате зрительский интерес заметно снизился. Позже HBO закрыл проект, хотя его история явно задумывалась сразу на несколько сезонов.

Из-за этого многие просто не дали сериалу шанс, посчитав, что незавершенная история не стоит просмотра.

Стоит ли смотреть сегодня

Кадр из сериала «Невероятные»

Парадоксально, но после закрытия отношение к «Невероятным» стало гораздо теплее. Многие зрители, посмотрев сериал целиком, отмечают, что его достоинства раскрываются именно при последовательном просмотре всех двенадцати эпизодов.

Да, финал оставляет ощущение, что история могла стать намного масштабнее. Но даже в существующем виде он остается необычным и атмосферным фантастическим сериалом, который выделяется на фоне большинства современных проектов.

Если вы соскучились по оригинальной научной фантастике с красивым стимпанк-антуражем и сложной мифологией, этот забытый сериал HBO вполне может стать одним из самых приятных открытий последних лет.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Невероятные»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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