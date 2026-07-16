Showtimes for Sansyz Bay in Almaty on 16 July 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 11:00 from 14:20 from 15:50 from 19:10 from 20:40 from 22:10 from Arman Dostyk Abaya 2D 14:00 from 18:00 from 21:45 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 10:40 from 12:10 from 14:40 from 17:20 from 20:20 from 00:15 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, KZ 10:20 from 12:05 from 15:15 from 18:15 from 20:15 from 22:35 from 00:15 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, KZ 16:40 from 20:15 from 22:00 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, KK 16:00 from 2D, KZ 13:10 from 15:00 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 19:50 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 11:55 from 12:15 from 13:30 from 14:05 from 15:05 from 16:40 from 17:40 from 18:15 from 19:50 from 21:05 from 21:25 from 23:00 from 00:30 from 01:25 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KK 15:50 from 2D, KZ 11:10 from 13:00 from 14:50 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D 18:30 from 2D, RU 17:30 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, KK 15:30 from 2D, KZ 12:10 from 14:30 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, KZ 12:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D 15:30 from 2D, RU 11:50 from 14:30 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, KK 15:50 from 19:40 from 2D, KZ 14:50 from 18:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, KK 20:50 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 21:00 from 22:50 from 00:30 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, KK 16:40 from 2D, KZ 12:30 from 15:40 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, KZ 11:10 from 13:00 from 16:35 from 18:20 from 20:05 from 21:50 from 23:30 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, KZ 20:00 from 21:50 from 23:30 from