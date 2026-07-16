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Kinoafisha Films Sansyz Bay Showtimes for Sansyz Bay (2026) in Almaty today

Showtimes for Sansyz Bay (2026) in Almaty today

Sansyz Bay
Sansyz Bay Comedy 2026 / Russia
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Showtimes for Sansyz Bay in Almaty on 16 July 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
11:00 from 14:20 from 15:50 from 19:10 from 20:40 from 22:10 from
Arman Dostyk
Abaya
2D
14:00 from 18:00 from 21:45 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
10:40 from 12:10 from 14:40 from 17:20 from 20:20 from 00:15 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, KZ
10:20 from 12:05 from 15:15 from 18:15 from 20:15 from 22:35 from 00:15 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
16:40 from 20:15 from 22:00 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
16:00 from
2D, KZ
13:10 from 15:00 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
19:50 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
11:55 from 12:15 from 13:30 from 14:05 from 15:05 from 16:40 from 17:40 from 18:15 from 19:50 from 21:05 from 21:25 from 23:00 from 00:30 from 01:25 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KK
15:50 from
2D, KZ
11:10 from 13:00 from 14:50 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D
18:30 from
2D, RU
17:30 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, KK
15:30 from
2D, KZ
12:10 from 14:30 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, KZ
12:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D
15:30 from
2D, RU
11:50 from 14:30 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, KK
15:50 from 19:40 from
2D, KZ
14:50 from 18:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
20:50 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
21:00 from 22:50 from 00:30 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
16:40 from
2D, KZ
12:30 from 15:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
11:10 from 13:00 from 16:35 from 18:20 from 20:05 from 21:50 from 23:30 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, KZ
20:00 from 21:50 from 23:30 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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