Если устали от бессмысленных блокбастеров и рек крови: 8 душевных и по-доброму смешных французских фильмов

Собрали комедии, после которых захочется петь на французском и обниматься.

Если вы устали от банальных шуток и предсказуемых сюжетов, но хочется кино, которое развеселит, удивит и немного согреет — вот вам восемь отличных французских комедий. В каждой из них — своя интонация, свой стиль, но общее одно: у французов чувство юмора не просто работает, а делает это в своем уникальном темпе.

«Такси» (1998)

Даже если вы не фанат скорости, от этой франшизы не оторваться. Безумные погони, дерзкий таксист, неуклюжий коп и банда грабителей — всё это под соусом солнечного Марселя и фирменной иронии Люка Бессона.

«1+1» (2011)

Классика жанра, без которой не обходится ни одна подборка. История дружбы парализованного аристократа и бывшего заключённого доказывает: юмор — лучший способ дышать полной грудью, даже если это кажется невозможным.

«Амели» (2001)

Фильм «Амели», где шутки прячутся в деталях, а каждая сцена — как открытка. Волшебная комедия о девушке, которая решила делать людей счастливыми. И нечаянно влюбилась. Мягкий, немного странный, но очень светлый фильм.

«Моя собака Идиот» (2019)

Когда на пороге появляется огромный, не слишком воспитанный пёс, жизнь писателя катится под откос. Или, наоборот, по-настоящему начинается. Это история о принятии, семье и том, как собака может оказаться лучшим психотерапевтом.

«Васаби» (2001)

Жан Рено в роли полицейского, который узнаёт, что у него есть дочь… в Японии. А с ней — состояние и проблемы с якудза. Смесь экшена, сарказма и неожиданной нежности.

«Прекрасная эпоха» (2019)

Если бы у «Чёрного зеркала» было доброе сердце — получилось бы что-то похожее. Мужчина решает пережить заново день, когда влюбился в свою жену. Драма и комедия здесь танцуют танго, и это очень красиво.

«Игрушка» (1976)

Пьер Ришар — живая икона французской комедии. В этой истории он превращается в «игрушку» для избалованного мальчика. Простая идея, но разыграна с иронией, сатирой и искренностью.

«Невезучий» (1981)

А если хочется настоящей французской классики, то вот она: Ришар + Депардье в путешествии, полном катастроф. Один — катастрофа по жизни, второй — пытается его уберечь. Всё заканчивается, как всегда, нежданной добротой.

Французы умеют рассмешить не только гэгами, но и через паузы, взгляды, абсурд и грусть. Эти фильмы — доказательство. Сохраняйте, пересматривайте и делитесь с теми, кто нуждается в терапевтическом французском смехе.