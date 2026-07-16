Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Брагин из «Первого отдела» или Семенов из «Невского»? Спросили у ИИ, кто круче — выбрать было сложно даже «машине»

Брагин из «Первого отдела» или Семенов из «Невского»? Спросили у ИИ, кто круче — выбрать было сложно даже «машине»

16 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»

Оба героя хороши, но каждый по-своему.

Поклонники сериалов НТВ спорят об этом уже не первый год. Одни считают лучшим Павла Семенова из «Невского», другие уверены, что Юрий Брагин из «Первого отдела» — куда более сильный герой. Мы решили задать этот вопрос искусственному интеллекту.

На первый взгляд сравнивать этих персонажей непросто. Они работают в разных структурах, по-разному принимают решения и сталкиваются с совершенно разными задачами. Поэтому искусственный интеллект оценивал не популярность сериалов, а профессиональные качества, характер и реалистичность героев.

По профессионализму победил Брагин

Если смотреть именно на работу следователя, искусственный интеллект отдал первое место Юрию Брагину.

По мнению ИИ, Брагин чаще добивается результата благодаря опыту, логике и вниманию к деталям. Он редко действует сгоряча, умеет выстраивать расследование шаг за шагом и практически всегда опирается на доказательства.

Именно поэтому «Первый отдел» многие считают одним из самых реалистичных детективов НТВ.

Но по харизме Семенов почти вне конкуренции

Кадр из сериала «Невский»

А вот если говорить о зрелищности, здесь преимущество уже на стороне Павла Семенова.

Главный герой «Невского» постоянно оказывается в центре опасных событий, вступает в перестрелки, принимает сложные моральные решения и не боится идти против преступников, даже когда остается один.

Именно эта решительность сделала Семенова одним из самых узнаваемых персонажей современного российского телевидения.

Вердикт искусственного интеллекта

Кадр из сериала «Первый отдел»

В итоге искусственный интеллект сделал довольно интересный вывод.

Если выбирать самого профессионального сотрудника правоохранительных органов, победителем становится Юрий Брагин. Его методы ближе к реальной работе следователей, а решения чаще основаны на опыте и логике.

Если же главный критерий — харизма, зрелищность и умение вести борьбу с преступностью в самых экстремальных условиях, то преимущество получает Павел Семенов.

Поэтому окончательный выбор зависит от того, что именно ценит зритель. Любителям реалистичных расследований наверняка ближе окажется Брагин. Тем, кто любит динамику, сильного героя и напряженный экшен, скорее всего, больше понравится Семенов.

А если бы искусственному интеллекту пришлось назвать только одного победителя, он все же выбрал бы Юрия Брагина — за профессионализм, выдержку и наиболее правдоподобный образ следователя.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если мясорубки нет, а домашних котлет хочется: советский лайфхак, как замороженный кусок мяса превратить в фарш Если мясорубки нет, а домашних котлет хочется: советский лайфхак, как замороженный кусок мяса превратить в фарш Читать дальше 17 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Вычислила, какой сезон «Первого отдела» зрители считают лучшим: даже главные скептики не могут его критиковать Вычислила, какой сезон «Первого отдела» зрители считают лучшим: даже главные скептики не могут его критиковать Читать дальше 17 июля 2026
Спросили у ИИ, какой детективный сериал НТВ — самый реалистичный: и это тот случай, когда зрители согласятся с выбором Спросили у ИИ, какой детективный сериал НТВ — самый реалистичный: и это тот случай, когда зрители согласятся с выбором Читать дальше 16 июля 2026
Иностранец посмотрел «Первый отдел» и не понял, почему это — хит НТВ: поставил оценку всего 3 из 10 Иностранец посмотрел «Первый отдел» и не понял, почему это — хит НТВ: поставил оценку всего 3 из 10 Читать дальше 15 июля 2026
Проанализировали все 7 сезонов «Невского» и выбрали самый лучший: у него оценка 8,3 из 10 Проанализировали все 7 сезонов «Невского» и выбрали самый лучший: у него оценка 8,3 из 10 Читать дальше 15 июля 2026
Спросила у ИИ, какой сериал НТВ — самый лучший: выбор был тяжелый, но победил точно не «Невский» Спросила у ИИ, какой сериал НТВ — самый лучший: выбор был тяжелый, но победил точно не «Невский» Читать дальше 14 июля 2026
Спросили у ИИ, как можно вернуть Павла Семенова в 8 сезон «Невского»: версия №3 — самая интересная Спросили у ИИ, как можно вернуть Павла Семенова в 8 сезон «Невского»: версия №3 — самая интересная Читать дальше 13 июля 2026
Более 300 тысяч зрителей ждут этот сериал от Okko: главная новинка июля — и дата выхода уже известна Более 300 тысяч зрителей ждут этот сериал от Okko: главная новинка июля — и дата выхода уже известна Читать дальше 17 июля 2026
Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации» Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации» Читать дальше 16 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше