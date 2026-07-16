Брагин из «Первого отдела» или Семенов из «Невского»? Спросили у ИИ, кто круче — выбрать было сложно даже «машине»

Оба героя хороши, но каждый по-своему.

Поклонники сериалов НТВ спорят об этом уже не первый год. Одни считают лучшим Павла Семенова из «Невского», другие уверены, что Юрий Брагин из «Первого отдела» — куда более сильный герой. Мы решили задать этот вопрос искусственному интеллекту.

На первый взгляд сравнивать этих персонажей непросто. Они работают в разных структурах, по-разному принимают решения и сталкиваются с совершенно разными задачами. Поэтому искусственный интеллект оценивал не популярность сериалов, а профессиональные качества, характер и реалистичность героев.

По профессионализму победил Брагин

Если смотреть именно на работу следователя, искусственный интеллект отдал первое место Юрию Брагину.

По мнению ИИ, Брагин чаще добивается результата благодаря опыту, логике и вниманию к деталям. Он редко действует сгоряча, умеет выстраивать расследование шаг за шагом и практически всегда опирается на доказательства.

Именно поэтому «Первый отдел» многие считают одним из самых реалистичных детективов НТВ.

Но по харизме Семенов почти вне конкуренции

А вот если говорить о зрелищности, здесь преимущество уже на стороне Павла Семенова.

Главный герой «Невского» постоянно оказывается в центре опасных событий, вступает в перестрелки, принимает сложные моральные решения и не боится идти против преступников, даже когда остается один.

Именно эта решительность сделала Семенова одним из самых узнаваемых персонажей современного российского телевидения.

Вердикт искусственного интеллекта

В итоге искусственный интеллект сделал довольно интересный вывод.

Если выбирать самого профессионального сотрудника правоохранительных органов, победителем становится Юрий Брагин. Его методы ближе к реальной работе следователей, а решения чаще основаны на опыте и логике.

Если же главный критерий — харизма, зрелищность и умение вести борьбу с преступностью в самых экстремальных условиях, то преимущество получает Павел Семенов.

Поэтому окончательный выбор зависит от того, что именно ценит зритель. Любителям реалистичных расследований наверняка ближе окажется Брагин. Тем, кто любит динамику, сильного героя и напряженный экшен, скорее всего, больше понравится Семенов.

А если бы искусственному интеллекту пришлось назвать только одного победителя, он все же выбрал бы Юрия Брагина — за профессионализм, выдержку и наиболее правдоподобный образ следователя.

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