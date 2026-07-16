Все сравнивают «Дом дракона» с «Игрой престолов», но он больше похож на другой сериал HBO: тоже был хитом в свое время

Когда вышел первый сезон «Дома Дракона», многие сравнивали его исключительно с «Игрой престолов». Но теперь у зрителей появилась еще одна неожиданная ассоциация. Третий сезон все больше напоминает сериал HBO «Наследники», где члены одной семьи готовы бороться друг с другом ради власти.

У Таргариенов стало слишком много претендентов

После событий четвертой серии борьба за Железный трон стала еще запутаннее. Если раньше главным противостоянием были Рейнира и Эйгон, то теперь в игру вступают новые наследники.

Одним из них становится Дейрон Таргариен — младший сын Алисенты и Визериса. Пока его братья пропали или считаются погибшими, именно Дейрон получает шанс заявить о своих правах на престол. Тем более что за его спиной стоят могущественные Хайтауэры и собственный дракон Тессарион.

Но этим список не ограничивается. В новой серии Хелейна сообщает Алисенте, что снова беременна. Если у нее родится сын, он тоже станет законным претендентом на Железный трон, что еще сильнее усложнит расстановку сил.

Почему сериал сравнивают с «Наследниками»

Именно постоянная борьба внутри одной семьи заставила многих вспомнить культовую драму HBO.

В «Наследниках» дети Логана Роя не могли договориться, кому достанется семейная империя. В «Доме Дракона» ситуация похожая: каждый считает себя достойным правителем, а союзники постепенно разделяются на отдельные лагеря.

Пока Кристон Коль ищет Эймонда, армия Хайтауэров поддерживает Дейрона. У Эйгона и Лариса появляются собственные планы, а Алисента думает прежде всего о безопасности Хелейны и будущего ребенка. Вместо единой стратегии каждый начинает играть в свою игру.

Это может стать главной проблемой Зеленых

Самое опасное для сторонников Алисенты — вовсе не драконы Рейниры, а внутренний раскол. Пока разные претенденты борются за лидерство, их силы становятся все менее организованными.

Collider отмечает, что третий сезон все больше напоминает не масштабное фэнтези, а семейную драму о власти, где самые опасные враги находятся не снаружи, а внутри собственного дома.

Если эта тенденция сохранится, то дальнейшие серии могут показать, что падение Зеленых началось не из-за превосходства Рейниры, а из-за неспособности Таргариенов договориться между собой. И в этом отношении сравнение с «Наследниками» выглядит действительно очень точным.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.