Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Все сравнивают «Дом дракона» с «Игрой престолов», но он больше похож на другой сериал HBO: тоже был хитом в свое время

Все сравнивают «Дом дракона» с «Игрой престолов», но он больше похож на другой сериал HBO: тоже был хитом в свое время

16 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона», «Наследники»

Зрители все чаще отмечают сходство.

Когда вышел первый сезон «Дома Дракона», многие сравнивали его исключительно с «Игрой престолов». Но теперь у зрителей появилась еще одна неожиданная ассоциация. Третий сезон все больше напоминает сериал HBO «Наследники», где члены одной семьи готовы бороться друг с другом ради власти.

У Таргариенов стало слишком много претендентов

После событий четвертой серии борьба за Железный трон стала еще запутаннее. Если раньше главным противостоянием были Рейнира и Эйгон, то теперь в игру вступают новые наследники.

Одним из них становится Дейрон Таргариен — младший сын Алисенты и Визериса. Пока его братья пропали или считаются погибшими, именно Дейрон получает шанс заявить о своих правах на престол. Тем более что за его спиной стоят могущественные Хайтауэры и собственный дракон Тессарион.

Но этим список не ограничивается. В новой серии Хелейна сообщает Алисенте, что снова беременна. Если у нее родится сын, он тоже станет законным претендентом на Железный трон, что еще сильнее усложнит расстановку сил.

Почему сериал сравнивают с «Наследниками»

Именно постоянная борьба внутри одной семьи заставила многих вспомнить культовую драму HBO.

В «Наследниках» дети Логана Роя не могли договориться, кому достанется семейная империя. В «Доме Дракона» ситуация похожая: каждый считает себя достойным правителем, а союзники постепенно разделяются на отдельные лагеря.

Пока Кристон Коль ищет Эймонда, армия Хайтауэров поддерживает Дейрона. У Эйгона и Лариса появляются собственные планы, а Алисента думает прежде всего о безопасности Хелейны и будущего ребенка. Вместо единой стратегии каждый начинает играть в свою игру.

Это может стать главной проблемой Зеленых

Кадр из сериала «Дом дракона»

Самое опасное для сторонников Алисенты — вовсе не драконы Рейниры, а внутренний раскол. Пока разные претенденты борются за лидерство, их силы становятся все менее организованными.

Collider отмечает, что третий сезон все больше напоминает не масштабное фэнтези, а семейную драму о власти, где самые опасные враги находятся не снаружи, а внутри собственного дома.

Если эта тенденция сохранится, то дальнейшие серии могут показать, что падение Зеленых началось не из-за превосходства Рейниры, а из-за неспособности Таргариенов договориться между собой. И в этом отношении сравнение с «Наследниками» выглядит действительно очень точным.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона», «Наследники»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если мясорубки нет, а домашних котлет хочется: советский лайфхак, как замороженный кусок мяса превратить в фарш Если мясорубки нет, а домашних котлет хочется: советский лайфхак, как замороженный кусок мяса превратить в фарш Читать дальше 17 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Многих героев не любят, но его — просто ненавидят: как погибнет Кристон Коль из «Дома дракона» в книге Многих героев не любят, но его — просто ненавидят: как погибнет Кристон Коль из «Дома дракона» в книге Читать дальше 14 июля 2026
Этот научно-фантастический сериал — скрытая жемчужина HBO: даже жаль, что вышло всего 12 серий Этот научно-фантастический сериал — скрытая жемчужина HBO: даже жаль, что вышло всего 12 серий Читать дальше 16 июля 2026
Саймон ярко вошел в первый сезон «Бриджертонов» и также ярко исчез: так куда же пропал герцог Гастингс Саймон ярко вошел в первый сезон «Бриджертонов» и также ярко исчез: так куда же пропал герцог Гастингс Читать дальше 15 июля 2026
Этот мини-сериал взял лучшее от «Твин Пикса» и «Очень странных дел»: всего 8 серий, но оторваться не сможете Этот мини-сериал взял лучшее от «Твин Пикса» и «Очень странных дел»: всего 8 серий, но оторваться не сможете Читать дальше 15 июля 2026
Не только «Ведьмак» хорош: 5 культовых сериалов, которые зайдут заядлым геймерам Не только «Ведьмак» хорош: 5 культовых сериалов, которые зайдут заядлым геймерам Читать дальше 14 июля 2026
HBO облажался, поэтому я попросила ИИ сделать самый логичный финал «Игры престолов»: в нем Дейнерис тоже умирает HBO облажался, поэтому я попросила ИИ сделать самый логичный финал «Игры престолов»: в нем Дейнерис тоже умирает Читать дальше 14 июля 2026
Эти 3 мини-сериала пролетят быстро, а в памяти останутся надолго: идеальны для того, чтобы проглотить за вечер Эти 3 мини-сериала пролетят быстро, а в памяти останутся надолго: идеальны для того, чтобы проглотить за вечер Читать дальше 14 июля 2026
Если соединить «Остаться в живых» и «Тьму», то получится этот сериал: на пике популярности уже 4 сезона Если соединить «Остаться в живых» и «Тьму», то получится этот сериал: на пике популярности уже 4 сезона Читать дальше 14 июля 2026
У Netflix есть достойный ответ HBO: этот мини-сериал мощнее, чем «Чернобыль» — и про «Фукусиму-1» У Netflix есть достойный ответ HBO: этот мини-сериал мощнее, чем «Чернобыль» — и про «Фукусиму-1» Читать дальше 13 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше