Спросили у ИИ, какой детективный сериал НТВ — самый реалистичный: и это тот случай, когда зрители согласятся с выбором

Один из любимых проект у аудитории телеканала.

Сериалы НТВ часто критикуют за слишком зрелищные перестрелки, невероятные совпадения и практически неуязвимых главных героев. Но есть проекты, которые стараются показать работу следователей и оперативников максимально правдоподобно.

Мы решили задать искусственному интеллекту простой, но интересный вопрос: какой сериал НТВ можно назвать самым реалистичным? Ответ оказался не самым очевидным, но вполне логичным.

Победителем стал Первый отдел

По мнению искусственного интеллекта, самым реалистичным сериалом НТВ является «Первый отдел».

Главная причина — подход к расследованиям. В центре сюжета находятся сотрудники Следственного комитета, которые добиваются результата не бесконечными погонями и перестрелками, а кропотливой работой: изучают материалы дела, допрашивают свидетелей, проверяют версии и собирают доказательства.

Именно поэтому многие истории в сериале выглядят убедительно и напоминают реальные уголовные дела.

Здесь герои не похожи на суперменов

Еще одна причина, по которой ИИ выбрал именно «Первый отдел», — сами персонажи.

Юрий Брагин регулярно ошибается, сталкивается с нехваткой информации и далеко не всегда быстро выходит на преступника. Его напарник Михаил Шибанов тоже не выглядит непобедимым героем боевика. У каждого из них есть сильные и слабые стороны, а успех приходит благодаря опыту и командной работе.

Такой подход заметно отличает сериал от проектов, где один человек способен в одиночку разобраться с целой преступной группировкой.

Но идеальным сериал все равно назвать нельзя

При этом искусственный интеллект отмечает, что абсолютной документальной достоверности в «Первом отделе» нет. Ради динамики сценаристы иногда ускоряют ход расследований или объединяют несколько процессуальных этапов в одну сцену.

Тем не менее именно этот сериал, по мнению ИИ, лучше остальных сохраняет баланс между художественным вымыслом и реальностью.

Если сравнивать его с другими известными проектами НТВ, такими как «Невский», «Балабол» или «Лихач», то именно «Первый отдел» выглядит наиболее близким к тому, как на самом деле устроена работа следователей. Возможно, именно поэтому многие зрители считают его одним из лучших проектов канала последних лет.

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