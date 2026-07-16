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Киноафиша Статьи ТОП-3 самых просматриваемых сериала на «Иви» на этой неделе: на первом месте, конечно, «Мажор»

ТОП-3 самых просматриваемых сериала на «Иви» на этой неделе: на первом месте, конечно, «Мажор»

16 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки», «Мажор»

Только стартовал, а уже лидирует.

На этой неделе зрители «Иви» сделали ставку на совершенно разные истории. В тройку лидеров вошли криминальный детектив с Павлом Прилучным, медицинская мелодрама и исторический сериал, который теперь можно смотреть не только онлайн, но и на телеканале «Россия 1».

1 место — Мажор 5

Лидером недели стал долгожданный пятый сезон «Мажора». Новые серии продолжают историю Игоря Соколовского после событий фильма «Мажор в Дубае».

На этот раз герой Павла Прилучного переезжает в Сочи, где вместе с дочерью Соней и друзьями пытается начать спокойную жизнь. Однако отдых быстро заканчивается: Соколовский создает агентство «Честные люди», которое помогает жертвам мошенников, а вскоре оказывается втянут в противостояние с сыном влиятельного бизнесмена.

2 место — Анатомия чувств

Кадр из сериала «Анатомия чувств»

Вторую строчку заняла медицинская мелодрама «Анатомия чувств».

Главная героиня Кира — талантливый хирург, которая блестяще справляется с самыми сложными операциями, но никак не может разобраться в собственной жизни. На фоне работы в больнице разворачиваются любовные конфликты, непростые отношения между коллегами и личные драмы, которые оказываются не менее напряженными, чем события в операционной.

Сериал делает ставку не только на медицинскую тему, но и на эмоциональные истории героев.

3 место — История его служанки

Замыкает тройку историческая мелодрама «История его служанки», которая продолжает набирать популярность. После успешного релиза на «Иви» сериал начали показывать и на телеканале «Россия 1», благодаря чему о проекте узнало еще больше зрителей.

События разворачиваются в Москве XIX века. Молодой граф Николай Шереметьев должен жениться в течение года, чтобы сохранить наследство. В это же время дворянка Анна пытается спасти свою семью от разорения, но вместо прощения долгов получает неожиданное предложение — провести год в усадьбе графа в качестве служанки.

История сочетает романтическую линию, атмосферу дворянской России и интриги высшего света, благодаря чему остается одним из самых обсуждаемых проектов этого лета.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки», «Мажор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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