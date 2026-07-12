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Киноафиша Статьи 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров

3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров

12 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черное солнце», «Темная материя»

Эти истории останутся в памяти надолго.

Хорошая фантастика давно перестала быть только историей про космос, роботов и невероятные изобретения. Самые сильные проекты пугают другим — они показывают будущее, которое однажды может стать реальностью.

И самое интересное начинается тогда, когда технологии становятся не главной загадкой. Гораздо важнее оказывается вопрос: а что они делают с самими людьми?

Собрали три сериала, которые не просто развлекают, а заставляют еще долго думать после финальных титров — каждая серия в них шедевр.

«Черное зеркало»

Пожалуй, один из самых известных сериалов о том, куда может привести человечество собственная любовь к технологиям.

Каждая серия — отдельная история. Здесь показывают миры, которые сначала кажутся фантастическими, но потом появляется неприятная мысль: а ведь до этого действительно не так далеко.

Искусственный интеллект, виртуальная реальность, цифровые копии людей, зависимость от социальных оценок — «Черное зеркало» берет знакомые вещи и доводит их до крайности.

«Разделение»

Кадр из сериала «Разделение»

Представьте, что можно навсегда забывать о работе сразу после выхода из офиса. Никаких переживаний, усталости и мыслей о делах дома.

Звучит идеально? Только у этой идеи есть страшная обратная сторона.

Герои сериала проходят специальную процедуру, которая разделяет их сознание на две части. Одна версия человека живет обычной жизнью, а другая существует только на работе и никогда не видит внешний мир.

Сначала это кажется необычным экспериментом, но постепенно история превращается в тревожный психологический триллер.

«Разделение» пугает не монстрами и катастрофами, а очень простым вопросом: сколько человек готов отдать ради удобства?

«Темная материя»

А что, если где-то существует другая версия вашей жизни? Там вы приняли другое решение, выбрали другую дорогу и стали совсем другим человеком.

Именно с этой идеей играет «Темная материя».

Главный герой Джейсон Дессен однажды оказывается в реальности, где у него совершенно другая судьба. Теперь ему нужно пройти через множество вариантов собственной жизни, чтобы вернуться домой.

Но чем дальше он заходит, тем сложнее становится главный вопрос: какая версия действительно правильная?

За фантастической оболочкой скрывается очень человеческая история — о выборе, сожалениях и цене мечты.

Возможно, поэтому лучшие фантастические сериалы работают так сильно. Они рассказывают не о будущем. Они рассказывают о нас.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.

Фото: Кадр из сериала «Черное солнце», «Темная материя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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