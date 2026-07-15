Историки даже не уверены, что она была родной Сулейману: за что Шах-султан возненавидели ее же сестры

В сериалы этот момент раскрыли, но не полностью.

Сюжет сериала «Великолепный век» показал Шах-султан как надменную и амбициозную особу, с которой не могли ужиться даже собственные сёстры.

Но за экранной драмой стояли реальные факты: эту женщину и правда не жаловали в османском дворе. Причины — глубже, чем просто особенности характера.

Она могла быть неродной

Исследователи указывают, что Шах появилась на свет в 1509 году, когда её предполагаемый брат Сулейман уже покинул дворец вместе с матерью и сёстрами.

Айше Хафса, Валиде султан, не могла быть матерью Шах. Это значит, что у Шах были другие корни — а в Османской империи принадлежность к династии значила всё.

Сестра — но не из круга доверия

Хафса-султан внушала своим детям, что дети других жён султана потенциально опасны для них и особенно — для наследников. Поэтому Хатидже, Бейхан и Фатьма не воспринимали Шах как «свою». А горделивый нрав Хубан-султан лишь усиливал неприязнь — она не скрывала, что считает себя любимицей отца и ставила это в укор другим.

Шах не прощали и за приближение к власти

В жизни Шах-султан редко виделась с братом, но всегда стремилась быть ближе к трону. Она оставалась при отце дольше других, а затем вернулась во дворец после его смерти.

Позже именно Михримах, любимая дочь Сулеймана, сумела выдворить Шах из столицы. Этим она будто поставила точку в затянувшемся споре — кто здесь действительно часть семьи, а кто всегда был чужой.

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