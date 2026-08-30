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Киноафиша Фильмы 14 күн Расписание 14 күн (2026) в Алматы на сегодня

Расписание 14 күн (2026) в Алматы на сегодня

14 күн
14 күн комедия 2026 / Казахстан
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Сегодня 30 Завтра 31 вт 1 ср 2 чт 3
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Расписание 14 күн в Алматы на 30 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
20:00 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
18:15 от 20:10 от 00:50 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
20:05 от 22:20 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
20:30 от 22:25 от 00:20 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
18:20 от 19:00 от 20:10 от 20:50 от 21:40 от 22:30 от 23:40 от 00:10 от
2D, KZ
18:00 от 19:10 от 19:50 от 20:40 от 21:30 от 22:40 от 23:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
18:20 от 20:00 от 21:50 от 23:30 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
19:10 от 21:10 от
2D, KZ
18:10 от 20:10 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
18:40 от 01:10 от
2D, KZ
17:40 от 00:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
19:20 от 20:00 от 21:10 от 23:00 от 00:50 от
2D, KZ
18:20 от 19:00 от 20:10 от 22:00 от 23:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
19:00 от 20:40 от 22:20 от 00:10 от 01:40 от
2D, KZ
18:00 от 19:40 от 21:20 от 23:10 от 00:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
18:50 от 19:40 от 21:10 от 21:30 от 22:00 от 22:40 от 23:30 от 23:50 от 00:10 от 00:40 от 01:20 от
2D, KZ
17:50 от 18:40 от 19:30 от 20:10 от 20:30 от 21:00 от 21:40 от 22:30 от 22:50 от 23:10 от 23:40 от 00:20 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
18:50 от 20:40 от 21:30 от 23:20 от 00:20 от 01:10 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D
20:10 от
2D, KK
18:20 от 00:00 от
2D, KZ
23:00 от
2D, RU
19:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
17:40 от 18:40 от 19:30 от 20:30 от 21:20 от 22:20 от 23:10 от 00:20 от 01:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
18:00 от 19:50 от 23:40 от 00:30 от
2D, KZ
18:50 от 20:40 от 21:40 от 22:40 от 23:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
21:55 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
17:40 от 18:30 от 19:30 от 20:20 от 21:20 от 22:10 от 23:20 от 00:00 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
18:30 от 20:30 от 22:10 от
Арман Достык
Абая
2D
21:05 от 22:50 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
19:10 от 20:50 от 22:30 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
17:50 от 19:40 от 20:30 от 22:20 от 23:20 от 00:10 от
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