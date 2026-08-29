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Киноафиша Статьи Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT

Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пусть послужит вам уроком»

Как если бы культовый герой внезапно оказался в школе.

Корейские сериалы всё чаще конкурируют с крупными голливудскими боевиками, предлагая зрителям не меньше экшена, жестоких схваток и харизматичных героев. Новая дорама на Netflix как раз делает ставку на динамичный сюжет и зрелищные боевые сцены, поэтому её уже сравнивают с «Джоном Уиком».

«Пусть послужит вам уроком» (или еще один вариант названия «Истинное образование») стремительно набирает популярность на стриминге и может стать хорошим вариантом для тех, кому не хватает жёстких криминальных историй.

Сюжет

История разворачивается в корейской школе «Тэхан», где давно царит напряжённая обстановка. Ученики открыто пренебрегают учителями, а самые слабые школьники становятся объектами травли. Ситуация меняется после появления инспекторов из Бюро оперативного надзора за образованием — независимой организации, которая занимается защитой прав педагогов и учащихся.

Именно сотрудники бюро становятся главными героями дорамы. Они пытаются разобраться с проблемами внутри школьной системы, а учителям и ученикам приходится пересматривать своё поведение и учиться отстаивать себя. Каждый эпизод посвящён отдельному случаю, с которым инспекторы сталкиваются в корейских школах.

Кадр из сериала «Пусть послужит вам уроком»

Детали

Джон Уик — человек с железной выдержкой и полной сосредоточенностью, который безжалостно расправляется с преступниками, а еще и отлично выглядит в безупречном костюме. Главный герой нового экшен-сериала Netflix «Пусть послужит вам уроком» делает всё то же самое.

Представьте Джона Уика, только теперь он работает в школе и должен заставить учеников вести себя нормально. Именно на этой идее и построен новый сериал, который уже вошёл в число самых популярных проектов в мире.

«Пусть послужит вам уроком» доступен на Netflix уже больше двух месяцев и всё это время прочно держится в стриминговых рейтингах. Сейчас сериал занимает 10-е место среди самых популярных неанглоязычных проектов в мире.

За последние семь дней он собрал 1,1 млн просмотров. На первый взгляд цифра может показаться не слишком большой, но для сериала это очень достойный результат, учитывая, что он остаётся в рейтинге уже десятую неделю подряд.

Кроме того, картина стала очередным успешным корейским проектом в библиотеке Netflix, ведь критики приняли его хорошо: на Rotten Tomatoes у сериала 90%.

У зрителей реакция оказалась ещё теплее. «Пусть послужит вам уроком» получил на RT впечатляющие 94% положительных оценок аудитории.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Пусть послужит вам уроком»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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