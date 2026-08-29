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Киноафиша Статьи Наши люди в булочную на такси не ездят, но в тесте набирают 6/6: угадай советский фильм по кадру с шофером

Наши люди в булочную на такси не ездят, но в тесте набирают 6/6: угадай советский фильм по кадру с шофером

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Автомобиль в советском кино был не просто средством передвижения.

Шофёры, таксисты, водители и дальнобойщики встречались во множестве советских фильмов. Они возили главных героев, случайно оказывались свидетелями важных событий, помогали выбраться из неприятностей или сами попадали в забавные истории.

Иногда достаточно одного кадра, чтобы сразу вспомнить знакомую картину. А бывает наоборот: лицо вроде знакомое, машина знакомая, а название фильма никак не приходит в голову.

Сможете узнать фильм по водителю?

Мы собрали несколько кадров из советского кино, в которых человек за рулём играет заметную роль. Вам предстоит внимательно посмотреть на героя, автомобиль, одежду и детали сцены и попытаться понять, из какого фильма этот кадр.

Первое задание наверняка покажется совсем простым — ну кто не узнает водителя из «Бриллиантовой руки»? Но дальше уверенность может быстро исчезнуть.

Здесь пригодится не только память на лица. Иногда подсказкой станет сама машина, иногда — место действия, а в каком-то кадре узнать фильм получится только по атмосфере.

Ну что, готовы? Посмотрим, сможете ли вы узнать всех героев за рулём и набрать максимальный результат.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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