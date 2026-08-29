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Киноафиша Статьи Звезда «Трассы» блистает в экранизации самой мрачной книги последних лет: смотрим первый трейлер «Леса»

Звезда «Трассы» блистает в экранизации самой мрачной книги последних лет: смотрим первый трейлер «Леса»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Лес» (2026)

Проект снят по бестселлеру.

Карина Разумовская хорошо знакома зрителям по напряжённым детективным историям, а после «Трассы» её имя особенно прочно связали с жанром триллера. Теперь актриса возвращается на экраны с новым проектом — «Лес», снятым по одному из самых мрачных романов последних лет.

Создатели уже представили первый трейлер фильма, который даёт представление о будущей истории и её тревожной атмосфере.

Сюжет

Две жительницы Москвы отправляются в Карелию, но поездка оборачивается кошмаром: девушки исчезают в огромном лесном массиве, откуда никак не могут выбраться. Любая попытка найти дорогу наружу приводит их к новым опасностям.

Постепенно героини понимают, что лес вокруг них будто живёт собственной жизнью и подчиняется неизвестным им законам. Времени на поиски объяснений нет — запасы воды и еды быстро заканчиваются.

Одновременно неподалёку появляется загадочная семья, которая заселяется в старый заброшенный дом. Однако местные жители явно не рады незнакомцам. У этой семьи есть своя связь с лесом: когда-то они жили именно здесь.

Кадр из фильма «Лес» (2026)

Детали

Роман Светланы Тюльбашевой «Лес» появился в продаже в 2024 году и довольно быстро привлёк внимание аудитории. Книга получила несколько литературных наград, не раз оказывалась в списках наиболее востребованной художественной прозы на книжных платформах, а общий тираж печатного издания превысил 100 тысяч экземпляров.

Фильм по мотивам романа представили в конкурсной программе 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Картина завоевала приз зрительских симпатий «Выборгский счёт». А теперь у будущей премьеры появился первый трейлер для зрителей, позволяющий оценить её тревожную и мрачную атмосферу.

Главные роли исполнили Карина Разумовская и Лянка Грыу. Также в картине снялись Никита Кологривый, Екатерина Васильева и другие актёры.

Режиссёр и сценарист Гамлет Дульян признавался, что работа в Карелии оказалась непростой для всей съёмочной группы. Сильные дожди размывали дороги, поэтому до отдельных мест приходилось добираться по воде на лодках и катерах.

Премьера фильма состоится 12 ноября.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Лес» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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