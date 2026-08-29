Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Почему Лили, мать Гарри Поттера, выбрала Джеймса, а не Северуса на самом деле? Одно слово испортило все

Почему Лили, мать Гарри Поттера, выбрала Джеймса, а не Северуса на самом деле? Одно слово испортило все

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Зря Северус его произнес.

В фанатских кругах этот вопрос звучит почти как заклинание — почему Лили выбрала Джеймса Поттера, а не Северуса Снейпа? Неужели не видела, как он её любил? Или, может, слишком многое поняла — и не смогла простить? История любви, дружбы и предательства, растянувшаяся на годы, вновь становится актуальной — ведь HBO уже снимает сериал по «Гарри Поттеру», и образ Снейпа вновь окажется в центре внимания.

Начиналось всё как дружба

Северус и Лили — дети из разных миров, но с одинаковой тягой к волшебству. Они подружились задолго до Хогвартса. И именно Северус стал для Лили первым гидом в магический мир. Он не был рыцарем в сверкающих доспехах — он был мальчиком, влюблённым в свою единственную подругу. Но тень Слизерина, увлечение тёмной магией, мрачный круг общения — всё это понемногу отталкивало Лили. А потом было то самое слово. «Грязнокровка». И прощения больше не было.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

А Джеймс — он вырос

Да, он был выскочкой, хулиганом, но... он изменился. И Лили это заметила. В Джеймсе было то, чего не хватало Снейпу — открытость, готовность быть честным, и главное — он старался ради неё. Он стал тем, кто смог удержать Лили в мире, который рушился. И, в отличие от Снейпа, Джеймс выбрал любовь раньше, чем тьму.

Выбор, в котором не было злобы

Лили не предавала Снейпа — она просто не могла оставаться рядом с тем, кто однажды произнёс страшное оскорбление. Даже если в нём была боль. Она выбрала не Джеймса вместо Снейпа — она выбрала свет, когда Снейп стал частью мрака. Это не история про то, кто был достойнее. Это история о том, как выбор одного слова может изменить всю судьбу. Снова обсуждая этот сюжет, хочется сказать: всё могло быть иначе. Но тогда это уже была бы совсем другая сказка.

Также вам понравится: «Они уже умерли, когда сели в поезд»: фанатская версия «Гарри Поттера», от которой пробирает до костей.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Читать дальше 31 августа 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
А что если бы Кольцо Всевластья попало к энту Древобороду? История Средиземья могла бы стать еще страшнее и вот почему А что если бы Кольцо Всевластья попало к энту Древобороду? История Средиземья могла бы стать еще страшнее и вот почему Читать дальше 27 августа 2026
На уровне «Игры престолов»: 5 фэнтези-сериалов, у которых куча сезонов и эпизодов, но они все равно не надоедают На уровне «Игры престолов»: 5 фэнтези-сериалов, у которых куча сезонов и эпизодов, но они все равно не надоедают Читать дальше 27 августа 2026
Думали, что годную фантастику показывают только на Netflix? Собрали 5 сериалов на Amazon с высокими рейтингами IMDb Думали, что годную фантастику показывают только на Netflix? Собрали 5 сериалов на Amazon с высокими рейтингами IMDb Читать дальше 31 августа 2026
РЕН ТВ вернет в эфир свой самый большой военный хит: в «СМЕРШ. 1945» Петренко и Котлярский превзойдут себя РЕН ТВ вернет в эфир свой самый большой военный хит: в «СМЕРШ. 1945» Петренко и Котлярский превзойдут себя Читать дальше 31 августа 2026
Режиссер культового «Поезда в Пусан» снял новый зомби-хоррор и сразу поставил рекорд: у ленты уже 93% на RT Режиссер культового «Поезда в Пусан» снял новый зомби-хоррор и сразу поставил рекорд: у ленты уже 93% на RT Читать дальше 31 августа 2026
Уже 29 000 000 часов просмотров: забудете о Харлане Кобене, как только включите эту пятисерийную новинку от Netflix Уже 29 000 000 часов просмотров: забудете о Харлане Кобене, как только включите эту пятисерийную новинку от Netflix Читать дальше 31 августа 2026
На эти два британских сериала не жалко потратить вечер: в №1 блистает звезда «Игры престолов» На эти два британских сериала не жалко потратить вечер: в №1 блистает звезда «Игры престолов» Читать дальше 31 августа 2026
Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Читать дальше 31 августа 2026
Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше