Почему Лили, мать Гарри Поттера, выбрала Джеймса, а не Северуса на самом деле? Одно слово испортило все

В фанатских кругах этот вопрос звучит почти как заклинание — почему Лили выбрала Джеймса Поттера, а не Северуса Снейпа? Неужели не видела, как он её любил? Или, может, слишком многое поняла — и не смогла простить? История любви, дружбы и предательства, растянувшаяся на годы, вновь становится актуальной — ведь HBO уже снимает сериал по «Гарри Поттеру», и образ Снейпа вновь окажется в центре внимания.

Начиналось всё как дружба

Северус и Лили — дети из разных миров, но с одинаковой тягой к волшебству. Они подружились задолго до Хогвартса. И именно Северус стал для Лили первым гидом в магический мир. Он не был рыцарем в сверкающих доспехах — он был мальчиком, влюблённым в свою единственную подругу. Но тень Слизерина, увлечение тёмной магией, мрачный круг общения — всё это понемногу отталкивало Лили. А потом было то самое слово. «Грязнокровка». И прощения больше не было.

А Джеймс — он вырос

Да, он был выскочкой, хулиганом, но... он изменился. И Лили это заметила. В Джеймсе было то, чего не хватало Снейпу — открытость, готовность быть честным, и главное — он старался ради неё. Он стал тем, кто смог удержать Лили в мире, который рушился. И, в отличие от Снейпа, Джеймс выбрал любовь раньше, чем тьму.

Выбор, в котором не было злобы

Лили не предавала Снейпа — она просто не могла оставаться рядом с тем, кто однажды произнёс страшное оскорбление. Даже если в нём была боль. Она выбрала не Джеймса вместо Снейпа — она выбрала свет, когда Снейп стал частью мрака. Это не история про то, кто был достойнее. Это история о том, как выбор одного слова может изменить всю судьбу. Снова обсуждая этот сюжет, хочется сказать: всё могло быть иначе. Но тогда это уже была бы совсем другая сказка.

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