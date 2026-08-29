Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца

Стивен Кинг хорошо знает, как напугать читателей, поэтому особенно любопытно, когда страшный фильм оказывается не по силам даже автору «Оно» и «Сияния». Впрочем, дело здесь не только в количестве пугающих сцен: некоторые хорроры воздействуют настолько тяжело, что их сложно смотреть до самого финала.

Кинг сам признавался, что не смог досмотреть один из таких триллеров. И речь о «Ведьме из Блэр».

Мнение Кинга

«Ведьму из Блэр» писатель посмотрел во время реабилитации после тяжёлой аварии в июне 1999 года, когда его сбила машина.

В тот период Кинг долго восстанавливался и принимал сильные обезболивающие, однако полностью избавиться от боли не удавалось. Однажды его навестил сын Джо. Чтобы хоть немного отвлечь отца от мучений, они вместе решили посмотреть «Ведьму из Блэр».

Поначалу фильм помог переключиться, но по мере развития сюжета Кингу становилось всё тяжелее его смотреть. Когда герои углубились в лес и начали находить странные фигурки и талисманы, атмосфера фильма стала настолько давящей, что писатель попросил сына остановить просмотр.

Для Кинга это стало редким случаем, когда он не смог досмотреть хоррор до конца. По его словам, «Ведьма из Блэр» напугала его настолько сильно, будто буквально проникла под кожу, и это ощущение не исчезло даже спустя годы.

Статус страшного фильма

«Ведьма из Блэр» снята в формате «найденной плёнки» — приёме, который заставляет происходящее воспринимать почти как реальные записи. Именно эта подача помогла фильму напугать даже такого опытного поклонника хоррора, как Кинг.

Создатели вряд ли рассчитывали на настолько впечатляющий результат. При бюджете около $750 тыс. картина неожиданно стала огромным кассовым успехом и собрала почти $250 млн.

Со временем фильм превратился в полноценную франшизу и заметно повлиял на развитие жанра. Его успех вдохновил других режиссёров использовать похожий приём, в том числе при создании «Паранормального явления».

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