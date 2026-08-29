Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца

Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца

Проверено редакцией
Стивен Кинг

Писатель признался, что лента его поразила.

Стивен Кинг хорошо знает, как напугать читателей, поэтому особенно любопытно, когда страшный фильм оказывается не по силам даже автору «Оно» и «Сияния». Впрочем, дело здесь не только в количестве пугающих сцен: некоторые хорроры воздействуют настолько тяжело, что их сложно смотреть до самого финала.

Кинг сам признавался, что не смог досмотреть один из таких триллеров. И речь о «Ведьме из Блэр».

Мнение Кинга

«Ведьму из Блэр» писатель посмотрел во время реабилитации после тяжёлой аварии в июне 1999 года, когда его сбила машина.

В тот период Кинг долго восстанавливался и принимал сильные обезболивающие, однако полностью избавиться от боли не удавалось. Однажды его навестил сын Джо. Чтобы хоть немного отвлечь отца от мучений, они вместе решили посмотреть «Ведьму из Блэр».

Поначалу фильм помог переключиться, но по мере развития сюжета Кингу становилось всё тяжелее его смотреть. Когда герои углубились в лес и начали находить странные фигурки и талисманы, атмосфера фильма стала настолько давящей, что писатель попросил сына остановить просмотр.

Для Кинга это стало редким случаем, когда он не смог досмотреть хоррор до конца. По его словам, «Ведьма из Блэр» напугала его настолько сильно, будто буквально проникла под кожу, и это ощущение не исчезло даже спустя годы.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

Статус страшного фильма

«Ведьма из Блэр» снята в формате «найденной плёнки» — приёме, который заставляет происходящее воспринимать почти как реальные записи. Именно эта подача помогла фильму напугать даже такого опытного поклонника хоррора, как Кинг.

Создатели вряд ли рассчитывали на настолько впечатляющий результат. При бюджете около $750 тыс. картина неожиданно стала огромным кассовым успехом и собрала почти $250 млн.

Со временем фильм превратился в полноценную франшизу и заметно повлиял на развитие жанра. Его успех вдохновил других режиссёров использовать похожий приём, в том числе при создании «Паранормального явления».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Читать дальше 31 августа 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Читать дальше 31 августа 2026
Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Читать дальше 30 августа 2026
На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб Читать дальше 29 августа 2026
У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» Читать дальше 29 августа 2026
Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»? Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»? Читать дальше 29 августа 2026
В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия» В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия» Читать дальше 28 августа 2026
Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего» Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего» Читать дальше 27 августа 2026
Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми Читать дальше 27 августа 2026
Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше