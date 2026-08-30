На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб

У фанатов есть версия, что чудовище выжило.

В кинотрилогии «Властелин колец» Шелоб выглядела обычным монстром на службе Саурона, но в книжной вселенной все куда интереснее. Она старше самого Темного Властелина и помнит времена, когда Мордор еще не стал его крепостью.

Шелоб никогда не была чьей-то слугой. А ее финал может быть не так однозначен.

История Шелоб

Шелоб — наследница куда более страшного существа, чем можно представить. Ее матерью была Унголианта, древнее воплощение тьмы. Спасаясь от разгневанных балрогов Моргота, она скрылась в Горах Ужаса, где оставила многочисленное потомство.

Шелоб, одна из ее дочерей, выбрала своим домом Мордор. К событиям Войны Кольца эта гигантская паучиха уже перешагнула шеститысячелетний рубеж, пережив целые эпохи Средиземья. Саурон, прекрасно знавший о ее существовании, предпочитал не тревожить древнее чудовище.

Когда поток заблудившихся путников иссяк, Шелоб довольствовалась орками, а хитрый Голлум время от времени подкармливал ее более ценными жертвами.

Что случилось с Шелоб после «Властелина колец»

После роковой встречи с хоббитами судьба Шелоб повернулась неожиданным образом. Эльфийский клинок Жало и свет фонаря Галадриэль оказались для древней паучихи серьезной угрозой. Сэму удалось не только ослепить чудовище, но и нанести болезненную рану в брюхо.

Истекая ядом, Шелоб скрылась в пещерах. Что стало с ней стало дальше — остается загадкой.

Джон Толкин намеренно оставил этот вопрос открытым. Поклонники вселенной склоняются к версии, что древнее создание не погибло, а затаилось в глубинах гор, медленно зализывая раны, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что во «Властелине колец» Арагорну было 87 лет.