Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб

На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин Колец: Возвращение Короля»

У фанатов есть версия, что чудовище выжило.

В кинотрилогии «Властелин колец» Шелоб выглядела обычным монстром на службе Саурона, но в книжной вселенной все куда интереснее. Она старше самого Темного Властелина и помнит времена, когда Мордор еще не стал его крепостью.

Шелоб никогда не была чьей-то слугой. А ее финал может быть не так однозначен.

История Шелоб

Шелоб — наследница куда более страшного существа, чем можно представить. Ее матерью была Унголианта, древнее воплощение тьмы. Спасаясь от разгневанных балрогов Моргота, она скрылась в Горах Ужаса, где оставила многочисленное потомство.

Шелоб, одна из ее дочерей, выбрала своим домом Мордор. К событиям Войны Кольца эта гигантская паучиха уже перешагнула шеститысячелетний рубеж, пережив целые эпохи Средиземья. Саурон, прекрасно знавший о ее существовании, предпочитал не тревожить древнее чудовище.

Когда поток заблудившихся путников иссяк, Шелоб довольствовалась орками, а хитрый Голлум время от времени подкармливал ее более ценными жертвами.

Кадр из фильма «Властелин Колец: Возвращение Короля»

Что случилось с Шелоб после «Властелина колец»

После роковой встречи с хоббитами судьба Шелоб повернулась неожиданным образом. Эльфийский клинок Жало и свет фонаря Галадриэль оказались для древней паучихи серьезной угрозой. Сэму удалось не только ослепить чудовище, но и нанести болезненную рану в брюхо.

Истекая ядом, Шелоб скрылась в пещерах. Что стало с ней стало дальше — остается загадкой.

Джон Толкин намеренно оставил этот вопрос открытым. Поклонники вселенной склоняются к версии, что древнее создание не погибло, а затаилось в глубинах гор, медленно зализывая раны, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что во «Властелине колец» Арагорну было 87 лет.

Фото: Кадры из фильма «Властелин Колец: Возвращение Короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Читать дальше 31 августа 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Читать дальше 31 августа 2026
Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Читать дальше 30 августа 2026
Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Читать дальше 29 августа 2026
У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» Читать дальше 29 августа 2026
Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»? Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»? Читать дальше 29 августа 2026
В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия» В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия» Читать дальше 28 августа 2026
Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего» Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего» Читать дальше 27 августа 2026
Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми Читать дальше 27 августа 2026
Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше