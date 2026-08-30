На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб

В кинотрилогии «Властелин колец» Шелоб выглядела обычным монстром на службе Саурона, но в книжной вселенной все куда интереснее. Она старше самого Темного Властелина и помнит времена, когда Мордор еще не стал его крепостью.
Шелоб никогда не была чьей-то слугой. А ее финал может быть не так однозначен.
История Шелоб
Шелоб — наследница куда более страшного существа, чем можно представить. Ее матерью была Унголианта, древнее воплощение тьмы. Спасаясь от разгневанных балрогов Моргота, она скрылась в Горах Ужаса, где оставила многочисленное потомство.
Шелоб, одна из ее дочерей, выбрала своим домом Мордор. К событиям Войны Кольца эта гигантская паучиха уже перешагнула шеститысячелетний рубеж, пережив целые эпохи Средиземья. Саурон, прекрасно знавший о ее существовании, предпочитал не тревожить древнее чудовище.
Когда поток заблудившихся путников иссяк, Шелоб довольствовалась орками, а хитрый Голлум время от времени подкармливал ее более ценными жертвами.
Что случилось с Шелоб после «Властелина колец»
После роковой встречи с хоббитами судьба Шелоб повернулась неожиданным образом. Эльфийский клинок Жало и свет фонаря Галадриэль оказались для древней паучихи серьезной угрозой. Сэму удалось не только ослепить чудовище, но и нанести болезненную рану в брюхо.
Истекая ядом, Шелоб скрылась в пещерах. Что стало с ней стало дальше — остается загадкой.
Джон Толкин намеренно оставил этот вопрос открытым. Поклонники вселенной склоняются к версии, что древнее создание не погибло, а затаилось в глубинах гор, медленно зализывая раны, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».
Ранее портал «Киноафиша» писал, что во «Властелине колец» Арагорну было 87 лет.