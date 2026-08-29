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Киноафиша Статьи Чуть меньше, чем в «Великолепном веке», но все-таки много: вот сколько сезонов и серий в детективе «Бандитский Петербург»

Чуть меньше, чем в «Великолепном веке», но все-таки много: вот сколько сезонов и серий в детективе «Бандитский Петербург»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

За пару выходных все точно не осилите.

«Бандитский Петербург» — это не просто телевизионная драма, а настоящий культурный код начала 2000-х. Сериал начинался как криминальная сага о лихих 90-х, но постепенно превратился в многолетнюю летопись, охватывающую десятилетие борьбы за власть, справедливость и человеческие принципы.

История об адвокатах, бандитах, журналистах и полковниках не щадила ни героев, ни зрителей — здесь было место и трагедии, и предательству, и удивительно светлым моментам. Вопрос только в том, готовы ли вы пройти этот путь до конца.

Всего в «Бандитском Петербурге» 10 сезонов и 90 серий, вышедших с 2000 по 2007 год. Первые части — «Барон», «Адвокат», «Крах Антибиотика» — до сих пор считаются эталонными: в них чувствуется литературная основа романов Андрея Константинова. Позже тон сменился, сценарии писали уже другие авторы, и сериал стал больше напоминать криминальный боевик.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Некоторые зрители считают, что проект следовало завершить на шестом сезоне, другие же продолжают пересматривать даже финальные главы.

Если вам хочется не просто сериала, а настоящего телевизионного марафона с атмосферой питерской серости, нравственных выборов и ностальгии по тем временам, которые уже не вернутся, — «Бандитский Петербург» определённо заслуживает внимания. А вот сколько сезонов выдержите вы — покажет время.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дроздова не стала сниматься в третьем сезоне «Бандитского Петербурга».

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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