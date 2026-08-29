Чуть меньше, чем в «Великолепном веке», но все-таки много: вот сколько сезонов и серий в детективе «Бандитский Петербург»

«Бандитский Петербург» — это не просто телевизионная драма, а настоящий культурный код начала 2000-х. Сериал начинался как криминальная сага о лихих 90-х, но постепенно превратился в многолетнюю летопись, охватывающую десятилетие борьбы за власть, справедливость и человеческие принципы.

История об адвокатах, бандитах, журналистах и полковниках не щадила ни героев, ни зрителей — здесь было место и трагедии, и предательству, и удивительно светлым моментам. Вопрос только в том, готовы ли вы пройти этот путь до конца.

Всего в «Бандитском Петербурге» 10 сезонов и 90 серий, вышедших с 2000 по 2007 год. Первые части — «Барон», «Адвокат», «Крах Антибиотика» — до сих пор считаются эталонными: в них чувствуется литературная основа романов Андрея Константинова. Позже тон сменился, сценарии писали уже другие авторы, и сериал стал больше напоминать криминальный боевик.

Некоторые зрители считают, что проект следовало завершить на шестом сезоне, другие же продолжают пересматривать даже финальные главы.

Если вам хочется не просто сериала, а настоящего телевизионного марафона с атмосферой питерской серости, нравственных выборов и ностальгии по тем временам, которые уже не вернутся, — «Бандитский Петербург» определённо заслуживает внимания. А вот сколько сезонов выдержите вы — покажет время.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дроздова не стала сниматься в третьем сезоне «Бандитского Петербурга».