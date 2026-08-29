5 позабытых фильмов-катастроф уделают новинки: их редко добавляют в подборки, но это еще ничего не значит

Вы вот видели такие ленты, снятые в Скандинавии? Пора исправляться.

Сейчас любой фильм-катастрофа измеряют по шкале взрывов и графики. Но порой самые пронзительные картины — это не свежие блокбастеры, а забытые драмы из VHS-прошлого. Мы собрали 5 фильмов, которые легко выиграют по накалу сюжета многие новые хиты. Здесь кипят не только вулканы, но и настоящие эмоции.

«Пик Данте» (1997)

Да, вы его видели. Но, скорее всего, не запомнили. Напрасно. Пирс Броснан против вулкана — это не только триллер, но и честная история о людях, которым никто не верит. Эффекты живые, напряжение — настоящее.

«Эверест» (2015)

Здесь не взрывы, а снег и молчание. Экспедиция, застрявшая на вершине, не просто сражается за выживание — она показывает, как легко гордость ломается перед природой.

«Невозможное» (2012)

Фильм, от которого вы можете почувствовать почти реальную физическую боль. Цунами в Таиланде 2004 года, и семья, разлетевшаяся по волнам. Никакого героизма, только борьба за жизнь.

«Вулкан» (1997)

Лава прямо в центре Лос-Анджелеса. Безумие? Да. Увлекательно? Очень. Этот фильм вряд ли сработал бы сегодня, но именно его наивность и драйв цепляют. Идеальное кино для тех, кто хочет катастрофу — громкую и до последней секунды.

«Волна» (2015)

Редкий скандинавский фильм-катастрофа. Под горой трещины — и времени мало. На вас идёт вода, и вы — в Норвегии, а не в декорациях.

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