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Киноафиша Статьи Не «Назад в будущее», а… «Космонавт с Плутона»? Что еще вы не знали о легендарном фильме 1985 года?

Не «Назад в будущее», а… «Космонавт с Плутона»? Что еще вы не знали о легендарном фильме 1985 года?

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Эти факты могут вас сильно удивить.

Вы думаете, что знаете всё о «Назад в будущее»? Фильм 1985 года, ставший культовой классикой, давно уже разошёлся на цитаты, мемы и отсылки. Но даже у этой безупречной на первый взгляд истории есть тайные главы, о которых не рассказывают в школьной программе поп-культуры.

А ведь некоторые из них могут серьёзно изменить ваш взгляд на фильм, который мы все привыкли воспринимать как лёгкую научную фантастику с привкусом юношеской романтики. Только держитесь за конденсатор потока.

Начнём с того, что вместо сверкающего «ДеЛориана» у Марти мог быть… холодильник. Да-да, на ранних этапах сценарий предполагал, что путешествия во времени будут происходить с помощью свинцовой коробки, в которую герой должен был залезть, пока научный луч не отправит его в прошлое. Но сценаристы в последний момент сменили концепт: опасались, что дети начнут забираться в настоящие холодильники ради экспериментов. И правильно сделали — стильный ДеЛориан стал иконой кино.

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Не менее удивительно, что главный герой фильма мог выглядеть совсем иначе. Первые шесть недель съёмок Марти МакФлая играл Эрик Штольц — талантливый, но, увы, не весёлый актёр. Его версия Марти оказалась слишком мрачной и серьёзной. В итоге всё пересняли с Майклом Дж. Фоксом, и это стало спасением: зрителям был нужен не просто парень с гитарой, а харизма на максимум.

А вот теперь держитесь крепче: фильм мог называться не «Назад в будущее», а… «Космонавт с Плутона». Такое название предложил тогдашний глава Universal Сидни Шейнберг. Сценаристы просто промолчали в ответ — решили, что это шутка. Слава небесам, так оно и осталось шуткой.

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Актёры шутили не только в кадре. Помните, как Док в изумлении спрашивает: «Рейган? Актёр?!» — и предполагает, что вице-президентом, наверное, был Джерри Льюис? Так вот, этот момент так понравился настоящему президенту Рейгану, что он приказал перемотать плёнку и посмотреть сцену ещё раз. А потом даже упомянул фильм в своей речи перед Конгрессом.

И наконец, музыкальный обман. Культовую сцену с песней Johnny B. Goode исполняет не Фокс, а вокалист Марк Кэмпбелл. Но кому какое дело, когда сцена получилась настолько мощной? Теперь, когда вы знаете всё это — готовы пересмотреть «Назад в будущее» снова? Или, точнее, впервые — как следует.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 фантастических фильмов в духе «Назад в будущее».

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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