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Киноафиша Статьи Передает атмосферу 90-х лучше всяких там «Слов пацана»: в этой ленте зрители Гузеева просто великолепна

Передает атмосферу 90-х лучше всяких там «Слов пацана»: в этой ленте зрители Гузеева просто великолепна

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Палач»

Только картины, снятые в «лихие», могут полностью передать дух эпохи. Проверьте.

Иногда на экране появляется что-то такое, что вызывает одновременно и злость, и боль, и почему-то — благодарность. За правду. За то, что кто-то осмелился её показать. Таким фильмом стал «Палач» Виктора Сергеева — тревожная, мрачная, нервная хроника разваливающегося перестроечного мира, где уже ничего не кажется невозможным.

Сюжет «Палача»: месть в обмен на серьги

Ольга Привалова — интеллигентка, дочь академика, фотокор, в исполнении актрисы Ирины Метлицкой. Всё было благополучно в её жизни до одного вечера.

Подлая подруга-модель (в исполнении Ларисы Гузеевой), вечерняя игра в бридж с уважаемыми мужчинами, коктейль, какое-то подсыпанное вещество, блокирующее волю и насилие, после которого жить по-прежнему невозможно.

Милиция? Нет. Ольга идёт к мафиози по имени Вольдемар. Продаёт семейные реликвии, заказывает месть. И если вы не знали или забыли, то в 90-е так поступали все, кто мог нанять авторитетов — правоохранительные органы так назывались лишь номинально, правды у них искать было практически бесполезно.

Кадр из фильма «Палач» (1990)

Месть, которая выходит из-под контроля

Но это не «Убить Билла» и не сказка про справедливое возмездие. Исполнители не щадят никого. Месть оказывается омерзительнее преступления: невиновные страдают, виновные умирают униженно. Один — в наркотической ломке, другой — в аварии. Ольга начинает колебаться, но уже поздно.

Не фильм — диагноз времени

На фоне распадающейся страны, этих серых квартир, страшных подворотен и морально выжженных людей, «Палач» ощущается как плёнка, снятая прямо с души города. Он не развлекает — он фиксирует.

Так что да: это тяжёлый, неудобный фильм, если не сказать, что мерзкий. Но если хотите понять, чем на самом деле были «лихие» — «Палач» расскажет вам честнее любого учебника.

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Фото: Кадр из фильма «Палач» (1990)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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