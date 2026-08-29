Даже у экранизаций Кинга может быть рейтинг 5: эти фильмы получились жутко… скучными

Этим картинам не хватило магии оригинала — но кто-то всё равно в восторге.

Экранизации Стивена Кинга — это всегда повод для споров. Даже если фильм оказался провальным, найдётся зритель, который скажет: «А мне зашло». Мы собрали пять таких проектов — по оценкам зрителей на «Кинопоиске» они в самом низу рейтинговой таблицы.

«Мобильник» (2016)

Сюжет о зомби-сигнале, распространяющемся через мобильные телефоны, сам по себе звучит нервно. Но фильм не справился с напряжением: при всей актуальности идеи экранизация выглядит слабо, вяло и совсем не страшно. Даже Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон не спасли.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.0.

«Милосердие» (2014)

По рассказу «Бабуля» ожидали психологический ужас в духе «Оно», но в итоге вышла телевизионная мелодрама с мистическим налётом. Интрига в начале тает уже к середине, а концовка будто срезана монтажом.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.1.

«Давилка» (1994)

Потенциал у фильма был: прачечная, убийственная гладильная машина и одержимость демонами — классика трэша. Но из всего этого вышел лишь сумбур. Да, жутковато и местами даже весело, но серьёзной экранизацией это не назвать.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.3.

«Ночная смена» (1990)

Старомодный ужастик про фабрику, где обитают крысы и кое-что похуже. Атмосфера есть, но сюжет провисает. Сам Кинг остался недоволен. А это уже приговор.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.3.

«В высокой траве» (2019)

Режиссёр Винченцо Натали («Куб») пытался построить лабиринт страха из травинок. Но потерялся сам. Идея интересная, но слишком много абстрактности и мало ощущения угрозы. Финал — как трава: густой, но путающий.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.

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