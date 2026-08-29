Даже у экранизаций Кинга может быть рейтинг 5: эти фильмы получились жутко… скучными

Экранизации Стивена Кинга — это всегда повод для споров. Даже если фильм оказался провальным, найдётся зритель, который скажет: «А мне зашло». Мы собрали пять таких проектов — по оценкам зрителей на «Кинопоиске» они в самом низу рейтинговой таблицы.
«Мобильник» (2016)
Сюжет о зомби-сигнале, распространяющемся через мобильные телефоны, сам по себе звучит нервно. Но фильм не справился с напряжением: при всей актуальности идеи экранизация выглядит слабо, вяло и совсем не страшно. Даже Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон не спасли.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.0.
«Милосердие» (2014)
По рассказу «Бабуля» ожидали психологический ужас в духе «Оно», но в итоге вышла телевизионная мелодрама с мистическим налётом. Интрига в начале тает уже к середине, а концовка будто срезана монтажом.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.1.
«Давилка» (1994)
Потенциал у фильма был: прачечная, убийственная гладильная машина и одержимость демонами — классика трэша. Но из всего этого вышел лишь сумбур. Да, жутковато и местами даже весело, но серьёзной экранизацией это не назвать.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.3.
«Ночная смена» (1990)
Старомодный ужастик про фабрику, где обитают крысы и кое-что похуже. Атмосфера есть, но сюжет провисает. Сам Кинг остался недоволен. А это уже приговор.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.3.
«В высокой траве» (2019)
Режиссёр Винченцо Натали («Куб») пытался построить лабиринт страха из травинок. Но потерялся сам. Идея интересная, но слишком много абстрактности и мало ощущения угрозы. Финал — как трава: густой, но путающий.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.
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