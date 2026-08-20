Расписание Том и Джерри: Запретный компас в Алматы на 20 августа 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 14:00 от 16:35 от 18:30 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 12:30 от 13:50 от 15:45 от 16:20 от 18:20 от 20:05 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, RU 14:10 от 18:00 от 21:20 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 20:45 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 12:50 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, RU 13:25 от 15:55 от 16:15 от 18:15 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 15:10 от 16:10 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 14:20 от 15:20 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 14:50 от 15:50 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 12:40 от 14:40 от 15:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 15:10 от 17:10 от 19:10 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 13:30 от 14:10 от 14:30 от 15:10 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 12:30 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 14:45 от Арман Азия Парк Москва 2D 16:00 от 19:50 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 14:10 от 16:10 от 18:10 от