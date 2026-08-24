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Киноафиша Статьи Нашла 3 сериала с атмосферой точь-в-точь, как в «Укрытии»: главные герои также ничего не понимают — как и зрители

Нашла 3 сериала с атмосферой точь-в-точь, как в «Укрытии»: главные герои также ничего не понимают — как и зрители

24 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Остаться в живых»,«Укрытие»

Пока ждете 4 сезон, как раз успеете посмотреть.

«Укрытие» цепляет не только постапокалиптическим миром. Главная интрига здесь строится вокруг вопросов: кому можно доверять, почему людям запрещают выходить наружу и что на самом деле происходит за пределами привычного мира.

Поэтому я выбрала три проекта, которые особенно хорошо попадают в это настроение.

«Тьма»

Если хочется не просто загадки, а настоящей головоломки, начинать стоит с немецкой «Тьмы».

В центре истории — небольшой город, исчезновение ребенка и тайны нескольких семей. Постепенно обычный детектив превращается в сложную историю о времени, судьбе и параллельных реальностях.

Как и «Укрытие», сериал не торопится выдавать ответы. Наоборот, каждая новая разгадка рождает еще несколько вопросов. Смотреть лучше внимательно: блокнот рядом точно не помешает.

«Извне»

Кадр из сериала «Извне»

Еще один отличный вариант для тех, кому нравится атмосфера замкнутого пространства и неизвестной угрозы.

Герои оказываются в загадочном городе, из которого невозможно выбраться. Днем они пытаются понять, где оказались, а ночью вынуждены прятаться от опасных существ.

Звучит совсем иначе, чем «Укрытие», но ощущение очень похожее: персонажи живут по строгим правилам, не понимают устройство окружающего мира и постепенно начинают сомневаться в том, что знают о нем.

«Остаться в живых»

А вот без этого сериала список был бы неполным. «Остаться в живых» фактически стал одним из проектов, сформировавших современную моду на загадочные научно-фантастические истории.

После авиакатастрофы группа людей оказывается на таинственном острове. Очень быстро становится понятно: самое страшное здесь вовсе не отсутствие цивилизации. У острова есть свои секреты, а у каждого героя — прошлое, которое постепенно выходит наружу.

Именно постоянное ощущение, что зрителю показывают только часть картины, роднит сериал с «Укрытием». Чем дальше заходишь в историю, тем сильнее хочется понять, кто говорит правду и что на самом деле происходит.

Если вам нравится «Укрытие» именно за тайны, атмосферу и неожиданные повороты, эти три сериала точно стоит добавить в список на просмотр.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»,«Укрытие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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2 комментария
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