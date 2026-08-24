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В России есть свой ответ хиту 2026 года — «Обсессии»: в этом сериале всего 8 серий, и они уже вышли полностью

24 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фейк», фильма «Обсессия»

Самая интересная новинка этого лета.

Иногда самый страшный преступник — тот, кого невозможно увидеть. Он не стоит за дверью и не преследует героиню по темным улицам. Он просто знает, что она делает, читает ее переписки и постепенно разрушает привычную жизнь. Именно на этом страхе и строится российский сериал «Фейк».

Сначала это кажется обычным триллером

В центре истории — молодая учительница биологии Рита, которую играет Анастасия Красовская. У девушки есть работа в элитном лицее, отношения и успешный научно-популярный блог.

Но все меняется, когда Риту начинает преследовать неизвестный киберсталкер. Сначала он вмешивается в ее виртуальную жизнь, а затем угроза становится вполне реальной.

Полиция не спешит помогать героине, поэтому Рита решает самостоятельно выяснить, кто стоит за атаками. И чем дальше она продвигается, тем меньше понимает, кому вообще может доверять.

Самое страшное здесь — ощущение беспомощности

«Фейк» работает не столько за счет загадки, сколько за счет атмосферы постоянной тревоги. Рита постепенно теряет ощущение безопасности: личная информация оказывается у чужого человека, отношения начинают рушиться, а даже собственный дом перестает казаться надежным убежищем.

Создатели используют для этого и визуальные приемы. Холодная картинка, панорамные окна загородного дома, камеры наблюдения и ощущение, что за героями постоянно кто-то следит, отлично поддерживают настроение истории.

А потом сериал меняется

Кадр из сериала «Фейк»

Самое интересное начинается примерно в середине сезона. После сюжетного поворота «Фейк» перестает быть просто детективом о поисках преследователя и становится гораздо более тревожной историей.

Именно здесь сериал особенно напоминает «Обсессию»: за внешней криминальной интригой появляется разговор о контроле, одержимости и невозможности заставить другого человека испытывать чувства против его воли.

При этом «Фейк» не идеален — отдельные метания Риты могут показаться затянутыми. Но сильная атмосфера, тема цифрового преследования и убедительная игра Анастасии Красовской делают сериал одним из самых любопытных российских триллеров года.

Если после «Обсессии» хочется чего-то похожего по тревожному настроению, но с российскими реалиями, «Фейк» — отличный вариант. Здесь всего 8 серий, так что историю можно проглотить буквально за один вечер.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из сериала «Фейк», фильма «Обсессия»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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