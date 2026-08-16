Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8

2026 год не включила в список — еще рано.

За последние три года российские детективы заметно прибавили в качестве. Тут тебе и советская Москва, и провинциальные тайны, и преступления, которые оказываются гораздо страшнее, чем казались в первой серии.

Я выбрала по одному сериалу за 2023, 2024 и 2025 год — и все три совершенно разные. Но каждый способен затянуть так, что остановиться после одной серии будет сложно.

2023 год — «Бизон: дело манекенщицы»

Кинопоиск — 8,1 балла

1974 год. Москва. В подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту находят мертвой известную манекенщицу Милу Никанорову. За красивой витриной советской моды быстро обнаруживается совсем другой мир — контрабанда, фарцовщики и тайны спецслужб.

Расследование поручают Кириллу Бессонову по прозвищу Бизон — резкому и принципиальному следователю МУРа, который после личной трагедии привык полагаться только на себя. Чем глубже он погружается в дело, тем очевиднее становится: смерть манекенщицы связана с гораздо более серьезной подпольной сетью. А значит, закрыть расследование кому-то очень хочется.

2024 год — «Трасса»

Кинопоиск — 8,0 балла

События в «Трассе» начинаются с исчезновения восемнадцатилетней Киры, которая отправляется на поиски биологических родителей. Ее приемная мать Светлана Незнамова, петербургская судья, едет следом и оказывается в местах, связанных с ее собственным тяжелым прошлым.

Параллельно происходит другое страшное преступление: тринадцатилетняя девочка нападает на спящую семью. Следователь Эльвира Бараева постепенно обнаруживает связь между этими событиями. За внешне спокойным курортным городком скрывается преступная сеть, которая годами занимается похищением и торговлей молодыми девушками. И чем ближе герои подбираются к правде, тем опаснее становится расследование.

2025 год — «Подслушано в Рыбинске»

Кинопоиск — 8,0 балла

А вот здесь авторы решили немного поиграть с привычной формулой детектива, передает «Какое кино?». Юрий — уставший журналист провинциальной газеты — внезапно начинает видеть подробные видения будущих преступлений. Казалось бы, вот он, идеальный способ раскрывать дела заранее. Но каждое вмешательство в события только сильнее затягивает героя в опасную историю.

Вскоре под подозрение попадает уже сам Юрий. Разобраться в происходящем пытается следователь Зоя, а неожиданным напарником журналиста становится дерзкий парень по прозвищу Ширмик. Добавим к этому телеведущего Константина со своими секретами — и получаем детектив, где никогда до конца не понятно, кому можно доверять.

Если выбирать один сериал на вечер, я бы начала с «Трассы». Здесь и детективная интрига, и мрачная атмосфера, и история героев, которая постепенно раскрывается вместе с расследованием. Но «Бизон» стоит посмотреть ради советской Москвы, а «Подслушано в Рыбинске» — если хочется чего-то необычного.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.