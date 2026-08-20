Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass in Almaty on 20 August 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 16:00 from 19:50 from Chaplin ADK Sayran 2D, RU 14:00 from 16:35 from 18:30 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 12:30 from 13:50 from 15:45 from 16:20 from 18:20 from 20:05 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, RU 14:10 from 18:00 from 21:20 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D 20:45 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 12:50 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 14:10 from 16:10 from 18:10 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, RU 13:25 from 15:55 from 16:15 from 18:15 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 15:10 from 16:10 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 14:20 from 15:20 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 14:50 from 15:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 12:40 from 14:40 from 15:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 15:10 from 17:10 from 19:10 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 13:30 from 14:10 from 14:30 from 15:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 12:30 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 14:45 from