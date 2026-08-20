Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Tom and Jerry: Forbidden Compass Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass (2025) in Almaty today

Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass (2025) in Almaty today

Tom and Jerry: Forbidden Compass
Tom and Jerry: Forbidden Compass Adventure, Animation, Comedy 2025 / China
Watch trailer
Tickets
All about animated film
Today 20 Tomorrow 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for Tom and Jerry: Forbidden Compass in Almaty on 20 August 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
16:00 from 19:50 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, RU
14:00 from 16:35 from 18:30 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
12:30 from 13:50 from 15:45 from 16:20 from 18:20 from 20:05 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, RU
14:10 from 18:00 from 21:20 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D
20:45 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
12:50 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
14:10 from 16:10 from 18:10 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
13:25 from 15:55 from 16:15 from 18:15 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
15:10 from 16:10 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
14:20 from 15:20 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
14:50 from 15:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
12:40 from 14:40 from 15:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
15:10 from 17:10 from 19:10 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
13:30 from 14:10 from 14:30 from 15:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
12:30 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
14:45 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more