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Киноафиша Статьи За это Джексона точно не ругают: 3 персонажа из «Властелина колец», которых придумали специально для фильмов

За это Джексона точно не ругают: 3 персонажа из «Властелина колец», которых придумали специально для фильмов

24 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Эти изменения того стоили.

Когда пересматриваешь трилогию «Властелин колец», легко забыть, что Джексон не просто перенес историю Толкина на экран. Режиссеру пришлось дополнять сюжет, объединять второстепенных героев и создавать новых персонажей. Причем некоторые из них оказались настолько удачными, что зрители даже не догадываются об их происхождении.

Я выбрала трех самых заметных — от яркого героя до одного из самых запоминающихся злодеев.

Халет — ребенок, которого отправили на войну

В «Двух крепостях» Халет появляется ненадолго, но его история делает битву за Хельмову Падь гораздо эмоциональнее.

Это сын Хамы, погибшего в начале фильма. Сам Халет еще совсем юный, однако из-за отчаянной нехватки воинов оказывается среди защитников крепости.

Перед битвой Арагорн пытается поддержать мальчика и говорит ему, что у него хороший меч и что надежда есть всегда.

У Толкина молодые воины действительно упоминаются, но конкретного мальчика с именем и собственной сценой не было. Джексон превратил безымянного юного солдата в персонажа, за судьбу которого зрителю действительно страшно переживать.

Брего — конь, который спас Арагорна

Кадр из фильма «Властелин колец»

Брего вообще не должен был стать одним из самых запоминающихся животных Средиземья. Но в фильмах ему досталась настоящая героическая роль.

Арагорн встречает коня в Эдорасе и освобождает его. Позже Брего находит раненого следопыта после падения с обрыва и буквально спасает ему жизнь, доставив героя к Хельмовой Пади.

Этой сцены нет в романе Толкина. Для фильма она стала отличным способом показать характер Арагорна: он умеет находить общий язык не только с людьми, но и с животными.

И, будем честны, Брего невозможно не полюбить.

Лурц — злодей, которого Толкин никогда не создавал

Кадр из фильма «Властелин колец»

А вот настоящий подарок поклонникам фильмов — Лурц.

Урук-хайский предводитель появляется в финале «Братства Кольца» и становится главным противником Братства у Амон Хен. Именно он смертельно ранит Боромира, после чего вступает в короткую, но очень жесткую схватку с Арагорном.

В книгах Толкина Лурца нет вообще.

Его придумали специально для фильма, чтобы финальная битва получила конкретного антагониста. И решение оказалось удачным: Лурц выглядит пугающе, действует жестоко и за несколько минут экранного времени успевает стать настоящей угрозой.

Особенно запоминается его противостояние с Боромиром. Смерть героя от множества стрел становится одной из самых сильных сцен всей трилогии, а Лурц превращается в того самого злодея, которого поклонники сразу узнают по одному внешнему виду.

Именно поэтому Лурца можно назвать самым удачным оригинальным персонажем кинотрилогии. Он не существовал на страницах Толкина, но настолько органично вписался в мир Средиземья, что сегодня кажется его неотъемлемой частью.

И это, пожалуй, один из лучших комплиментов работе Питера Джексона: некоторые придуманные для фильма детали оказались настолько убедительными, что спустя годы уже сложно представить историю без них.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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