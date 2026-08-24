Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Не просто казнь: почему султан боялся даже изображений собственного сына и сжег все портреты Мустафы

Не просто казнь: почему султан боялся даже изображений собственного сына и сжег все портреты Мустафы

24 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Он был наследником престола, любимцем янычар и... человеком, чей образ мы никогда не узнаем.

В османских архивах сохранились портреты всех первых лиц – от султанов до визирей. Но есть одно имя, после которого осталась лишь пустота.

Шехзаде Мустафа, первенец Сулеймана Великолепного, исчез не только физически, но и визуально. Зачем могущественный падишах пошел на беспрецедентный шаг – уничтожил даже изображения собственного сына?

И этого вы точно не видели в сериале «Великолепный век».

Любимец, ставший угрозой

В ранние годы правления Сулейман гордился Мустафой – умным, харизматичным, рожденным от любимой Махидевран.

Но чем старше становился шехзаде, тем больше напоминал отцу его самого в молодости – амбициозного, решительного, пользующегося бешеной популярностью у янычар.

Казнь Мустафы

Роковой 1553 год

После казни Мустафы по обвинению в заговоре (историки до сих пор спорят о его реальной вине) последовал необычный указ султана.

Все художники империи получили приказ под страхом смерти уничтожить любые изображения шехзаде. Даже частные миниатюры в домах знати изымались и сжигались. А тем, кто укроет портрет, грозила смерть.

Но что скрывали портреты?

Уничтожение образов – не просто попытка стереть память о сыне, который обвинялся в предательстве падишаха. И не попытка сбежать от чувства вины отца, казнившего собственного наследника.

Историки предполагают, что на полотнах могли быть символы, делающие Мустафу мучеником.

Кроме того, портреты показывали его явное сходство с молодым Сулейманом. Также есть предположение, что художники могли зашифровать намеки на несправедливость казни.

Султан просто боялся бунта, того, что у его сына после смерти найдут последователи, поэтому пошел на столь беспрецедентный ход.

Все известные сегодня изображения Мустафы созданы значительно позже и являются либо реконструкциями, либо художественными интерпретациями. Так что мы никогда не узнаем, как на самом деле выглядел единственный сын Махидевран и Сулеймана.

Также прочитайте: Что прятал за своим огромным тюрбаном Сулейман? В «Великолепном веке» этот секрет просто скрыли.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Читать дальше 27 августа 2026
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Читать дальше 27 августа 2026
Какая вы султанша? Наш тест за 1 минуту определит, на кого из сестёр Сулеймана вы больше похожи Какая вы султанша? Наш тест за 1 минуту определит, на кого из сестёр Сулеймана вы больше похожи Читать дальше 25 августа 2026
Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест) Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест) Читать дальше 27 августа 2026
Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени Читать дальше 27 августа 2026
5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами 5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами Читать дальше 27 августа 2026
Спросила у ИИ, как Кар-Карыч и Совунья выглядели бы людьми: удивительно, но попал прямо в точку Спросила у ИИ, как Кар-Карыч и Совунья выглядели бы людьми: удивительно, но попал прямо в точку Читать дальше 27 августа 2026
Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым Читать дальше 27 августа 2026
269 000 000 минут просмотров и статус нового хита Netflix: американцы сходят с ума по этому боевику уже 12-й раз подряд 269 000 000 минут просмотров и статус нового хита Netflix: американцы сходят с ума по этому боевику уже 12-й раз подряд Читать дальше 26 августа 2026
В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли Читать дальше 26 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше