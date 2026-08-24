Не просто казнь: почему султан боялся даже изображений собственного сына и сжег все портреты Мустафы

Он был наследником престола, любимцем янычар и... человеком, чей образ мы никогда не узнаем.

В османских архивах сохранились портреты всех первых лиц – от султанов до визирей. Но есть одно имя, после которого осталась лишь пустота.

Шехзаде Мустафа, первенец Сулеймана Великолепного, исчез не только физически, но и визуально. Зачем могущественный падишах пошел на беспрецедентный шаг – уничтожил даже изображения собственного сына?

И этого вы точно не видели в сериале «Великолепный век».

Любимец, ставший угрозой

В ранние годы правления Сулейман гордился Мустафой – умным, харизматичным, рожденным от любимой Махидевран.

Но чем старше становился шехзаде, тем больше напоминал отцу его самого в молодости – амбициозного, решительного, пользующегося бешеной популярностью у янычар.

Роковой 1553 год

После казни Мустафы по обвинению в заговоре (историки до сих пор спорят о его реальной вине) последовал необычный указ султана.

Все художники империи получили приказ под страхом смерти уничтожить любые изображения шехзаде. Даже частные миниатюры в домах знати изымались и сжигались. А тем, кто укроет портрет, грозила смерть.

Но что скрывали портреты?

Уничтожение образов – не просто попытка стереть память о сыне, который обвинялся в предательстве падишаха. И не попытка сбежать от чувства вины отца, казнившего собственного наследника.

Историки предполагают, что на полотнах могли быть символы, делающие Мустафу мучеником.

Кроме того, портреты показывали его явное сходство с молодым Сулейманом. Также есть предположение, что художники могли зашифровать намеки на несправедливость казни.

Султан просто боялся бунта, того, что у его сына после смерти найдут последователи, поэтому пошел на столь беспрецедентный ход.

Все известные сегодня изображения Мустафы созданы значительно позже и являются либо реконструкциями, либо художественными интерпретациями. Так что мы никогда не узнаем, как на самом деле выглядел единственный сын Махидевран и Сулеймана.

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