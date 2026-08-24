Не просто казнь: почему султан боялся даже изображений собственного сына и сжег все портреты Мустафы

В османских архивах сохранились портреты всех первых лиц – от султанов до визирей. Но есть одно имя, после которого осталась лишь пустота.
Шехзаде Мустафа, первенец Сулеймана Великолепного, исчез не только физически, но и визуально. Зачем могущественный падишах пошел на беспрецедентный шаг – уничтожил даже изображения собственного сына?
И этого вы точно не видели в сериале «Великолепный век».
Любимец, ставший угрозой
В ранние годы правления Сулейман гордился Мустафой – умным, харизматичным, рожденным от любимой Махидевран.
Но чем старше становился шехзаде, тем больше напоминал отцу его самого в молодости – амбициозного, решительного, пользующегося бешеной популярностью у янычар.
Роковой 1553 год
После казни Мустафы по обвинению в заговоре (историки до сих пор спорят о его реальной вине) последовал необычный указ султана.
Все художники империи получили приказ под страхом смерти уничтожить любые изображения шехзаде. Даже частные миниатюры в домах знати изымались и сжигались. А тем, кто укроет портрет, грозила смерть.
Но что скрывали портреты?
Уничтожение образов – не просто попытка стереть память о сыне, который обвинялся в предательстве падишаха. И не попытка сбежать от чувства вины отца, казнившего собственного наследника.
Историки предполагают, что на полотнах могли быть символы, делающие Мустафу мучеником.
Кроме того, портреты показывали его явное сходство с молодым Сулейманом. Также есть предположение, что художники могли зашифровать намеки на несправедливость казни.
Султан просто боялся бунта, того, что у его сына после смерти найдут последователи, поэтому пошел на столь беспрецедентный ход.
Все известные сегодня изображения Мустафы созданы значительно позже и являются либо реконструкциями, либо художественными интерпретациями. Так что мы никогда не узнаем, как на самом деле выглядел единственный сын Махидевран и Сулеймана.
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