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Сейчас такие копейки уже не получает: сколько заплатили Певцову в «Бандитском Петербурге»

24 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Гонорары актеров были скромными.

Серые дворы-колодцы, ледяная Нева, криминальные авторитеты и оперативники РУБОПа — ровно четверть века назад на экраны вышла первая серия «Бандитского Петербурга». Тогда еще никому не известный проект с молодым Дмитрием Певцовым в главной роли казался скромной телевизионной драмой.

Но очень скоро сериал превратился в настоящий культурный феномен. Сегодня трудно встретить человека, который не слышал бы эту легендарную криминальную сагу. А ведь создавалась она с минимальным бюджетом.

Как создавался сериал «Бандитский Петербург»

История создания «Бандитского Петербурга» началась с неожиданного визита Владимира Бортко к писателю Андрею Константинову. Режиссер искал сценарий про бандитские разборки. У журналиста уже была готова книжка «Адвокат».

Бортко отказался от чтения, едва взглянув на вульгарную обложку с красоткой с пышными формами и мужчиной с автоматом. Но Константинов его уговорил.

Режиссер за ночь проглотил роман и сразу захотел его экранизировать. Деньги на съемки неожиданно нашел бывший оперативник — друг писателя, работавший в банке.

Его шеф оказался поклонником книг Константинова и согласился стать спонсором проекта. Так родился культовый сериал.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Гонорары актеров сериала «Бандитский Петербург»

Бюджет первых серий «Бандитского Петербурга» был более чем скромным. Съемочная группа обходилась всего одной камерой, а на каждую серию тратили около 30 тысяч долларов, включая актерские гонорары.

«Дмитрий Певцов получал 300 долларов за съемочный день — по нынешним меркам просто смешная сумма», — рассказывал в интервью Константинов.

К примеру, в фильме «На Париж!» несколько лет назад Певцов снялся за 40 млн, как утверждает «ЭГ».

В «Бандитском Петербурге» же Олег Басилашвили и вовсе согласился на 100 долларов в день. Лишь Армен Джигарханян потребовал крупной суммы.

«По легенде он попросил 1,5 тысячи долларов и даже не стал читать сценарий», — добавлял Константинов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о проклятии сериала.

Фото: Кадры из сериала «Бандитский Петербург»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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