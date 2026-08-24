Сейчас такие копейки уже не получает: сколько заплатили Певцову в «Бандитском Петербурге»

Серые дворы-колодцы, ледяная Нева, криминальные авторитеты и оперативники РУБОПа — ровно четверть века назад на экраны вышла первая серия «Бандитского Петербурга». Тогда еще никому не известный проект с молодым Дмитрием Певцовым в главной роли казался скромной телевизионной драмой.

Но очень скоро сериал превратился в настоящий культурный феномен. Сегодня трудно встретить человека, который не слышал бы эту легендарную криминальную сагу. А ведь создавалась она с минимальным бюджетом.

Как создавался сериал «Бандитский Петербург»

История создания «Бандитского Петербурга» началась с неожиданного визита Владимира Бортко к писателю Андрею Константинову. Режиссер искал сценарий про бандитские разборки. У журналиста уже была готова книжка «Адвокат».

Бортко отказался от чтения, едва взглянув на вульгарную обложку с красоткой с пышными формами и мужчиной с автоматом. Но Константинов его уговорил.

Режиссер за ночь проглотил роман и сразу захотел его экранизировать. Деньги на съемки неожиданно нашел бывший оперативник — друг писателя, работавший в банке.

Его шеф оказался поклонником книг Константинова и согласился стать спонсором проекта. Так родился культовый сериал.

Гонорары актеров сериала «Бандитский Петербург»

Бюджет первых серий «Бандитского Петербурга» был более чем скромным. Съемочная группа обходилась всего одной камерой, а на каждую серию тратили около 30 тысяч долларов, включая актерские гонорары.

«Дмитрий Певцов получал 300 долларов за съемочный день — по нынешним меркам просто смешная сумма», — рассказывал в интервью Константинов.

К примеру, в фильме «На Париж!» несколько лет назад Певцов снялся за 40 млн, как утверждает «ЭГ».

В «Бандитском Петербурге» же Олег Басилашвили и вовсе согласился на 100 долларов в день. Лишь Армен Джигарханян потребовал крупной суммы.

«По легенде он попросил 1,5 тысячи долларов и даже не стал читать сценарий», — добавлял Константинов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о проклятии сериала.