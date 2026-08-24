Вагончик тронется, перрон останется, а с этим тестом отпускным кто справится? Угадай фильм по 1 кадру 

Август создан для отпусков: чемоданы наконец собраны, билеты перепроверены, а рабочие сообщения хочется хотя бы ненадолго оставить без ответа. В советском кино герои тоже любили отправляться к морю, на курорт или просто менять привычную обстановку. Правда, спокойный отдых у них редко проходил по плану.

Знакомства, неожиданные встречи, семейные поездки, курортные романы и забавные приключения становились началом историй, которые зрители потом пересматривали годами. Многие сцены настолько хорошо знакомы, что достаточно одного кадра, чтобы мысленно продолжить диалог. Но некоторые фильмы легко перепутать — особенно если последний раз вы смотрели их много лет назад.

В этом тесте — 6 кадров из любимых советских фильмов, связанных с летом, отпуском и отдыхом. Попробуйте узнать картину по одному изображению и выяснить, насколько хорошо ваша память сохранила советскую киноклассику.

Ну что, чемоданы можно оставить дома — отправляемся в отпуск прямо в кино?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.