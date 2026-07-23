«Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя

Советское кино невозможно представить без ярких героев, чьи профессии стали частью их образа. Стоит услышать несколько реплик — и сразу вспоминаешь следователя, шофера, врача или инженера. Но сможете ли вы сегодня без подсказок вспомнить, кем именно работали любимые персонажи?

Предлагаем проверить свою память в небольшой викторине, которая наверняка вызовет приятную ностальгию.

Работа в советском кино была частью характера

В классических фильмах профессия редко была случайной деталью. Именно она во многом определяла поступки героев, их привычки, мечты и даже отношения с окружающими.

Поэтому зрители запоминали не только знаменитые фразы, но и то, чем жили любимые персонажи каждый день.

Всего шесть вопросов, но не все так просто

На первый взгляд задания покажутся легкими. Однако некоторые ответы заставят задуматься даже тех, кто пересматривал советскую классику десятки раз.

Нужно будет вспомнить, кем работали герои известных фильмов, не перепутав их с другими культовыми персонажами.

Самое время проверить, насколько хорошо вы помните советскую классику и действительно ли можете назвать себя настоящим знатоком отечественного кино.

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