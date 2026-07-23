Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя

«Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя

23 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

На такую мелочь порой не обращаешь внимание.

Советское кино невозможно представить без ярких героев, чьи профессии стали частью их образа. Стоит услышать несколько реплик — и сразу вспоминаешь следователя, шофера, врача или инженера. Но сможете ли вы сегодня без подсказок вспомнить, кем именно работали любимые персонажи?

Предлагаем проверить свою память в небольшой викторине, которая наверняка вызовет приятную ностальгию.

Работа в советском кино была частью характера

В классических фильмах профессия редко была случайной деталью. Именно она во многом определяла поступки героев, их привычки, мечты и даже отношения с окружающими.

Поэтому зрители запоминали не только знаменитые фразы, но и то, чем жили любимые персонажи каждый день.

Всего шесть вопросов, но не все так просто

На первый взгляд задания покажутся легкими. Однако некоторые ответы заставят задуматься даже тех, кто пересматривал советскую классику десятки раз.

Нужно будет вспомнить, кем работали герои известных фильмов, не перепутав их с другими культовыми персонажами.

Самое время проверить, насколько хорошо вы помните советскую классику и действительно ли можете назвать себя настоящим знатоком отечественного кино.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без замешивания теста и лепки: самый ленивый рецепт пельменей — ничем не отличаются от обычных, но готовятся быстрее Без замешивания теста и лепки: самый ленивый рецепт пельменей — ничем не отличаются от обычных, но готовятся быстрее Читать дальше 24 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Читать дальше 22 июля 2026
Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза Читать дальше 24 июля 2026
«В бой идут одни "старики"», а с тестом справятся только фанаты: сможете ответить на 5 из 5 вопросов о фильме? «В бой идут одни "старики"», а с тестом справятся только фанаты: сможете ответить на 5 из 5 вопросов о фильме? Читать дальше 23 июля 2026
Тут не только цитаты, но еще и песни: в этом тесте 5/5 наберут только истинные знатоки советского кино Тут не только цитаты, но еще и песни: в этом тесте 5/5 наберут только истинные знатоки советского кино Читать дальше 22 июля 2026
«Валик-джан, я тебе тест предложу»: только настоящие поклонники «Мимино» ответят на все 5 вопросов без ошибок «Валик-джан, я тебе тест предложу»: только настоящие поклонники «Мимино» ответят на все 5 вопросов без ошибок Читать дальше 22 июля 2026
Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест) Про сухую и мокрую все помнят, а что насчет остального? Продолжите 5 цитат из «Служебного романа» (тест) Читать дальше 20 июля 2026
Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане» Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане» Читать дальше 24 июля 2026
Милота или крипота? ИИ сделал из персонажей советских фильмов вязаные игрушки — угадаете, кто есть кто? (тест) Милота или крипота? ИИ сделал из персонажей советских фильмов вязаные игрушки — угадаете, кто есть кто? (тест) Читать дальше 24 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация Стругацких — лучшая: с 1979 года никто не смог сделать фильм достойнее Спросила у ИИ, какая экранизация Стругацких — лучшая: с 1979 года никто не смог сделать фильм достойнее Читать дальше 23 июля 2026
Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось Читать дальше 22 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше