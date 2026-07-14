Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест)

Одни узнают советские фильмы по первым репликам героев, другие — по музыке. Но иногда достаточно всего одной детали, чтобы сразу вспомнить любимую картину.

Например, обычной кепки.

Этот головной убор давно стал частью образов культовых персонажей

Кепки можно увидеть в самых разных советских фильмах — от добрых комедий до серьезных военных драм и детективов. Для многих героев они стали такой же узнаваемой деталью, как фирменная походка или любимая фраза.

Именно поэтому внимательные зрители нередко узнают фильм еще до того, как рассмотрят лицо актера.

Мы подготовили для вас небольшой тест. В нем собраны пять кадров с героями в кепках, а ваша задача — определить, из каких советских фильмов они взяты.

Получится набрать 5 из 5? Тогда можете смело считать себя настоящим знатоком советского кино. Удачи!

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