Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?

Кажется, что советское кино знают все, кто вырос в СССР. Но стоит убрать название фильма и оставить только старую афишу — и уверенность моментально исчезает.

Сегодня постеры выглядят скорее как часть рекламной кампании, а раньше именно они были главным способом привлечь зрителя в кинотеатр. Никаких трейлеров, обзоров и рекомендаций в интернете не существовало. Человек видел яркую афишу, и всего за несколько секунд решал, покупать билет или пройти мимо.

Советские художники прекрасно понимали эту задачу. Именно поэтому многие плакаты сегодня считаются настоящими произведениями искусства. Над ними работали такие мастера, как братья Стенберги, Александр Родченко и другие известные художники, а коллекционеры готовы отдавать большие деньги за хорошо сохранившиеся экземпляры.

При этом стиль афиш постоянно менялся. В 1920-х в моде были смелые композиции и фотомонтаж, после войны появились более торжественные и реалистичные изображения, а в 1960-х художники снова начали активно экспериментировать с формой и цветом.

А теперь самое интересное. Сможете ли вы узнать знаменитые советские фильмы только по их старым афишам? Без названий, подсказок и знакомых актеров — только по рисунку. Честно признаюсь: у меня набрать высокий результат так и не получилось.