В Collider выбрали 10 лучших фэнтези-сериалов за последние 25 лет: на 1 месте не «Игра престолов» и не «Кольца власти»

За последние 25 лет фэнтези на телевидении успело сильно измениться: от камерных историй и подростковых сериалов до масштабных вселенных с огромными бюджетами. «Игра престолов» фактически задала новую планку для жанра, а «Кольца власти» попытались её превзойти, но журналисты составили свой рейтинг и поставили на первое место совсем другой проект.

Портал Collider составил список из десяти лучших фэнтези-сериалов последних 25 лет. Первое место досталось «Оставленным». История начинается с исчезновения двух процентов населения планеты, а дальше превращается в драму о людях, пытающихся жить дальше после необъяснимой катастрофы.

На второй позиции оказалась «Игра престолов» — сериал, который сделал фэнтези одним из главных телевизионных жанров.

Третьим стал анимационный «Аркейн» по League of Legends, сумевший превратить знакомую игровую вселенную в самостоятельную драму о вражде, семье и социальном неравенстве.

В первую десятку также вошли «Интервью с вампиром» — мрачная история о природе бессмертия и отношениях двух вампиров, «Чем мы заняты в тени» — комедия о вампирах, пытающихся ужиться в одном доме, и «Остаться в живых» — загадочная история выживших после авиакатастрофы на странном острове.

Дальше в списке оказался «Мертвые до востребования», где кондитер может возвращать умерших к жизни, «Волшебники» — фэнтези о молодых магах и опасном мире за пределами привычной реальности, «Проповедник» — жестокая смесь мистики, приключений и чёрного юмора, и «Открытие ведьм» — история ведьмы и вампира, которых объединяет древняя тайна.

А вот «Кольца власти», несмотря на огромный бюджет и вселенную Толкина, в рейтинг Collider не попали вовсе.

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