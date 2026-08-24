Этот научно-фантастический сериал от Amazon взял лучшее от Спилберга и Азимова: и уместил все в 8 серий

Есть фантастика, которая пытается поразить зрителя спецэффектами. А есть истории, после которых хочется еще долго думать о том, что вообще произошло. «Рассказы из петли» — как раз второй случай: сериал выглядит загадочно, рассказывает необычные истории и при этом почти не объясняет происходящее.

Город, где невозможное стало обычным

События разворачиваются в небольшом американском городке Мерсер. Под ним находится секретный научный комплекс — Мерсерский центр экспериментальной физики, который местные называют Петлей.

Здесь происходят вещи, которые в обычном мире невозможны: предметы зависают в воздухе, время словно перестает подчиняться привычным законам, а технологии неожиданным образом вмешиваются в жизнь жителей.

В центре истории оказываются исследователи Петли и их семьи. Но сериал не превращает ученых в супергероев. Наоборот, фантастические события здесь становятся фоном для очень человеческих историй — о любви, одиночестве, взрослении и потере.

Что общего со Спилбергом и Азимовым

Создатели словно взяли лучшее сразу из нескольких направлений научной фантастики. От Стивена Спилберга здесь ощущение чуда и детского восхищения неизвестным, знакомое по «Близким контактам третьей степени» и «Искусственному интеллекту».

А вот сравнение с Айзеком Азимовым возникает благодаря идеям о природе человека и технологиях, которые способны изменить привычную реальность.

При этом «Рассказы из петли» совершенно не спешат объяснять собственные правила. И именно это может стать главным плюсом или минусом сериала.

Не для тех, кому нужны ответы

Зрителю, который любит фантастику с четкими объяснениями и стремительным сюжетом, сериал способен показаться слишком медленным и странным. Здесь важнее не разгадать устройство Петли, а понять, что происходит с людьми, когда в их жизни появляется невозможное.

Всего в первом сезоне 8 серий, и каждая постепенно складывается в большую историю.

«Рассказы из петли» вышли еще в 2020 году, но сегодня сериал вполне способен удивить тех, кто уже пересмотрел «Разделение», «Основание» и «Укрытие». Это спокойная, атмосферная и немного загадочная фантастика, которую лучше смотреть не ради ответов, а ради самого путешествия.

Ранее мы писали: Выбрала лучшие российские детективы за последние 3 года: ни одного сериала с оценкой ниже 8.